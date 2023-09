Découvrez le style de vie luxueux de la star britannique de MAFS, Luke Worley, avec des voyages au Mexique et en Égypte alors que son ex jaloux tente de gâcher son mariage

IL est peut-être à la recherche du nouvel amour de sa vie dans Married At First Sight, mais il semble que Luke Worley ait un autre amour auquel il aime donner la priorité : les vacances.

La star de téléréalité E4 semble profiter d’un style de vie jet-set qui l’a emmené à travers le monde.

Luke Worley de MAFS UK semble profiter d’un style de vie jet-set[/caption] Luc Worley – Instagram

Il partage de nombreux clichés de ses voyages à l’étranger avec ses abonnés[/caption] Instagram

Il s’est rendu en Égypte, au Mexique et en Espagne au fil des ans.[/caption]

Sa page Instagram est jonchée de clichés ensoleillés de lui en train de vivre une série de voyages à l’étranger.

Se détendant sur la plage en sirotant des cocktails au coucher du soleil, il semble que Luke, 30 ans, ne soit pas étranger aux voyages de luxe à l’étranger.

Parmi certaines des destinations tropicales dans lesquelles il s’est retrouvé figurent l’agitation de Cancun au Mexique ainsi que les déserts égyptiens.

Luke fait actuellement sensation dans Married At First Sight après avoir épousé sa nouvelle épouse, Jay.

Si les choses se passent bien entre les tourtereaux potentiels, il semble que Jay pourrait les accompagner avec la multitude d’aventures immaculées dans lesquelles Luke semble se retrouver à travers le monde.

Il a partagé des clichés de lui en train de profiter d’un « dîner avec vue » et de passer du temps en famille à Disneyland Paris.

Il s’est même vanté d’avoir besoin de « autres vacances » quelques jours seulement après avoir partagé une série d’images de lui en train de lécher sur la plage.

L’apparition de Luke dans la série populaire survient au milieu du chaos après que son ex jaloux ait tenté de gâcher son grand jour dans la série.

Lorsqu’il a fallu parler à ses amis et à sa famille – y compris ses ex – de ses prochaines noces télévisées, cela ne s’est pas très bien passé.

Le natif de Clacton a déclaré au Sun : « Pour être honnête, mes amis et ma famille ont été choqués, certains plus que d’autres. Mais tu sais quoi, ils veulent toujours le meilleur pour moi et ils veulent que je trouve quelqu’un. J’ai toujours été un bon les gars et les gars sympas viennent toujours en dernier.

Luke a poursuivi : « En ce qui concerne mon ex, je suis toujours proche de sa famille, alors je leur ai dit et je l’ai vue au pub trois jours plus tard.

« Elle me disait qu’elle allait découvrir où se déroule le mariage et venir arrêter tout ça.

« Heureusement, elle ne l’a pas fait, mais je n’en ai même pas parlé à la chaîne.

« Évidemment, le lieu était secret donc il n’y avait aucun moyen… Je ne savais même pas où c’était jusqu’à quelques jours auparavant.

« Elle n’était pas contente d’être honnête. »

Luke a découpé une forme élégante dans ce cliché au coucher du soleil[/caption] Instagram

Il est même allé à Disneyland Paris avec sa famille[/caption] Canal 4

Luke a épousé Jay lors de l’émission E4[/caption]