Les avions pourraient bientôt être beaucoup plus accessibles pour les voyageurs qui utilisent des fauteuils roulants électriques. Un nouveau siège d’avion qui a fait ses débuts lors d’une exposition cette semaine permettrait aux voyageurs de rester dans leur propre fauteuil roulant pendant toute la durée de leur vol.

PriestmanGoode, un spécialiste de la conception des transports qui a dirigé la conception, a déclaré que c’était un « premier du genre.” La conception permet aux utilisateurs de fauteuils roulants de continuer à utiliser un appui-tête, une console centrale, des plateaux et une table à cocktail, a déclaré PriestmanGoode.

Un nouveau prototype de siège d’avion a été dévoilé qui permettrait aux voyageurs qui utilisent des fauteuils roulants électriques de rester dans leurs fauteuils pendant toute la durée de leur vol. PrêtremanGoode

Alors, comment ça marche?

La vidéo montre que les coussins du siège qui seraient utilisés dans les sièges standard peuvent être détachés du reste du siège qui est boulonné et rangé. La base du siège se replie à l’arrière de la zone et l’appui-tête est relevé permettant aux personnes qui utilisent fauteuils roulants pour reculer confortablement dans l’espace.

Le siège a fait ses débuts à l’Aircraft Interiors Expo 2023 à Hambourg, en Allemagne, et a été conçu dans le cadre d’une collaboration entre Delta Flight Products et le consortium britannique Air4All.

Produits de vol Deltaune filiale de Delta Air Lines, a déclaré que le nouveau siège permettra également « une expérience d’embarquement et de débarquement plus fluide » pour les personnes à mobilité réduite.

« Air4All collabore avec DFP et nos solides capacités de production et de fabrication pour explorer de nouvelles façons d’offrir un accès égal au confort, à la sécurité et à la dignité pour tous les clients », a déclaré Rick Salanitri, président de Delta Flight Products. « Cette conception brevetée offre de nouvelles possibilités aux clients handicapés pour profiter d’une expérience de voyage qu’ils méritent vraiment. »

Après les débuts du prototype à l’exposition, DFP a déclaré que le siège passerait par les dernières étapes de conception et de validation. Après cela, il passera par ses programmes de test et de certification pour l’installation. Il devra encore être vérifié pour répondre aux normes américaines et européennes.

Le siège est actuellement conçu pour s’adapter aux avions Airbus A321, a déclaré Salanitri au site Web d’information sur l’aviation. Réseau de filles de piste. Delta A321 sont des avions monocouloirs pouvant accueillir 191 sièges. Cependant, Salanitri a déclaré que la conception lui permet également d’être installé sur d’autres types d’avions « avec seulement des modifications mineures ».

Le nouveau siège a été annoncé par des militants handicapés. Chris Wood, le fondateur de l’organisation Flying Disabled, qui fait partie d’Air4All, a pu essayer le siège par lui-même.

« Une innovation comme celle-ci dans le transport aérien offre aux personnes à mobilité réduite un moyen sûr et confortable de voyager et de rester dans leur propre fauteuil roulant électrique », a-t-il déclaré. « Il a fallu un véritable effort de collaboration pour développer ce siège et nous pensons que ce produit offre une solution optimale pour toutes les parties. »

C’est voyager dans votre propre fauteuil roulant… mais pas tel que nous le connaissons Jim @Priestmangoode @WCTravelOrg pic.twitter.com/iKwLT2uL4H – Christopher Wood MBE (@flyingdisabled) 6 juin 2023

Maayan Ziv, le fondateur d’AccessNow, qui vise à être une ressource pour accessibilité informations, a déclaré que « les compagnies aériennes devraient prendre note » de l’innovation.

« Ce que fait Delta, c’est à quoi ressemble un vrai leadership et ils en récolteront les fruits », a-t-elle déclaré. tweeté. « La communauté des personnes handicapées dépense plus de 58 milliards de dollars en voyages chaque année. Je sais avec quelle compagnie aérienne je volerai lorsque ces prototypes entreront en production.

Les débuts surviennent un peu moins d’un an après que le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, a annoncé que le département prenait « grands pas» pour rendre le transport aérien « sûr et accessible à tous ». Une partie de cela consistait à proposer une nouvelle règle qui élargirait la taille des salles de bain des avions pour être plus accommodante pour les passagers en fauteuil roulant.

« Personne ne devrait avoir à choisir entre se déshydrater et éviter complètement les voyages en avion », a déclaré Buttigieg.

Le département a également dévoilé une déclaration des droits des passagers handicapés et Buttigieg a déclaré qu’il travaillait sur une règle qui permettrait aux personnes de rester dans leur propre fauteuil roulant lorsqu’elles volent. Actuellement, les réglementations de la TSA stipulent que les fauteuils roulants électriques et autres appareils similaires sont pas permis dans les cabines d’avions.

