Et jusqu’à ce que cela se produise, elle et son mari, qui ont pris leur retraite du sport professionnel après huit saisons de jeu avec les Denver Broncos, les New York Jets et les Tennessee Titans, ont un plan de match pour réussir.

«Les gens nous ont demandé:« Comment est la mise en quarantaine de votre mariage? », A-t-elle partagé. Et maintenant que les enfants sont de retour à l’école, la réponse est … pas si différente. « Il a pris sa retraite du football environ un an avant toute cette pandémie », at-elle expliqué. « Donc ce n’était pas, genre, un choc. Il n’avait plus de travail à faire et il était à la maison. Et je travaille beaucoup de chez moi aussi. Donc nous étions juste en quelque sorte adaptés à ça. »

De plus, près d’une décennie après que l’ami de Jessie lui ait envoyé un texto pour lui dire qu’elle avait peut-être trouvé son gars parfait dans l’athlète de 6 pieds 3 pouces, ils s’aiment toujours vraiment. «Nous nous aimons simplement – c’est aussi simple que cela», a-t-elle déclaré. «Nous avons aussi nos jours où peut-être nous sommes juste un peu dépassés. Mais je pense que nous avons commencé notre mariage et notre relation avec, nous nous aimions tellement. Et je pense que nous avons bien compris.