Découvrez le Samsung Neo QLED 8K 2022 – Samsung Global Newsroom

Lors de son événement Unbox & Discover le 30 mars, Samsung Electronics a dévoilé toutes ses dernières innovations en matière d’affichage visuel, y compris le tout nouveau 2022 Neo QLED 8K, et a expliqué comment sa vision du développement de nouveaux produits est centrée sur l’amélioration de l’expérience utilisateur.

Dans son discours d’ouverture, Jong-Hee (JH) Han, vice-président, PDG et chef de la division Device eXperience (DX) de Samsung Electronics, a souligné que les écrans tels que les téléviseurs sont sur le point de se transformer de quelque chose à regarder en quelque chose qui apporte plus valeur ajoutée au quotidien des utilisateurs, redéfinissant le rôle futur des écrans dans le cadre de la vision « Des écrans partout, des écrans pour tous ».

Pour ceux qui n’ont pas pu se connecter, ou qui recherchent peut-être simplement un récapitulatif de toutes les annonces du dernier flux en direct Unbox & Discover, Samsung Newsroom partage tous les faits saillants de l’événement, y compris les efforts inébranlables de Samsung pour façonner un plus un avenir durable avec ses tout derniers produits.

1. Allons plus loin : vers un avenir durable pour les personnes et la planète

Samsung met tout en œuvre pour minimiser son impact environnemental tout au long du cycle de vie de ses produits. Par exemple, l’éco-emballage de l’entreprise réduit au minimum l’impression sur l’emballage, réduisant ainsi l’utilisation d’encre de 90 %. De plus, la dernière télécommande SolarCell est désormais entièrement sans batterie et peut désormais être chargée via la collecte de fréquences radio 2,4 GHz. — tirer de l’énergie de l’énergie de réserve émise par les routeurs Wi-Fi. Il est 88% plus efficace que les modèles 2020 précédents.

De plus, les Neo QLED 8K de Samsung ont reçu des certifications d’empreinte carbone du Carbon Trust en reconnaissance des efforts de l’entreprise pour réduire les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie du produit.

Depuis 2014, Samsung se concentre sur l’accessibilité en accordant la plus haute priorité à assurer une accessibilité plus facile et plus transparente aux écrans pour tous. À cette fin, la société a présenté une nouvelle technologie innovante à Unbox & Discover 2022 qui analyse et identifie automatiquement un meilleur emplacement pour afficher les sous-titres à l’écran afin d’éviter de bloquer une certaine zone de l’écran. Samsung a également développé un avatar en langue des signes pour guider les utilisateurs à travers toutes les fonctions des téléviseurs Samsung et les aider à naviguer facilement à travers toutes sortes de fonctions différentes.

2. Let’s Do : un hub pour l’écosystème de la maison intelligente

Avec les téléviseurs au centre de l’écosystème de la maison intelligente, les utilisateurs peuvent facilement contrôler tous leurs appareils à l’aide de leur téléviseur, les utilisant ainsi au mieux. Samsung a également dévoilé Smart Hub, sa nouvelle interface utilisateur, propulsée par Tizen. Le tout nouveau Samsung Smart Hub réunit tous les aspects de l’expérience intelligente dans un seul écran d’accueil facile à naviguer. Le nouvel onglet classe les fonctionnalités, les paramètres et le contenu en trois catégories pour une expérience utilisateur fluide : Média, Gaming Hub et Ambiance.

L’écran multimédia intègre un large éventail de services de divertissement en un seul, y compris Samsung TV Plus,1 avec plus de 190 chaînes gratuites pour le plaisir de l’utilisateur. L’écran Ambient est conçu pour afficher une variété de contenus, y compris des œuvres d’art de renommée mondiale, en tant que fonds d’écran lorsque les utilisateurs ne regardent pas la télévision, contribuant ainsi à l’esthétique de leur design d’intérieur. De plus, les Neo QLED 8K fournissent une plate-forme NFT unique pour permettre aux utilisateurs d’explorer et d’afficher des œuvres d’art numériques grâce à une coopération étroite entre Samsung et Nifty Gateway.

3. Jouons : un écosystème parfait pour les joueurs

Les écrans Samsung 2022 sont conçus pour aider à créer l’écosystème parfait pour les joueurs avec l’introduction de technologies de streaming de pointe et de matériel de pointe. Le Samsung Gaming Hub fournit toutes les fonctions dont les utilisateurs ont besoin pour profiter de tous les derniers titres des plateformes de recherche de jeux ainsi que des services de streaming. La nouvelle plate-forme sera disponible plus tard cette année sur certains modèles de téléviseurs intelligents Samsung 2022.2

Notamment, la gamme 2022 de Samsung comprend quatre ports prenant en charge HDMI 2.1,3 assurant une connexion simplifiée même aux consoles de jeux les plus récentes. Les nouveaux appareils présentent également un taux de rafraîchissement exceptionnel de 144 Hz, une excellente résolution de 4K et un faible décalage d’entrée pour assurer une vitesse rapide, tandis que la toute nouvelle barre de jeu améliore la visibilité. Lors de Unbox & Discover 2022, Samsung a souligné que les utilisateurs peuvent être complètement immergés dans tous les types de jeux grâce à la qualité d’image améliorée et à l’environnement de jeu optimisé de la gamme 2022.

4. Faisons l’expérience : un point culminant d’innovations télévisuelles

Au cœur de l’innovation derrière le Neo QLED 8K de Samsung se trouve son processeur quantique neuronal 8K. Vingt réseaux IA neuronaux indépendants analysent chaque scène et ajustent la qualité de l’image pour offrir les meilleures expériences de visionnage, quelle que soit la qualité d’image d’origine du contenu. De plus, le Real Depth Enhancer du Neo QLED 8K 2022 de Samsung maximise la profondeur et la vivacité en améliorant la qualité et la netteté de l’image, rendant les scènes plus réelles.

La signature Infinity One Design de Samsung offre un look plus mince et plus élégant, donnant l’impression que le téléviseur flotte au-dessus du sol. Le Samsung Neo QLED 8K 2022 est également construit avec un système audio 90 W 6.2.4 canaux avec prise en charge Dolby Atmos avec Object Tracking Sound Pro (OTS Pro).4 L’écran mince est le match parfait pour sa nouvelle barre de son Ultra Slim, qui prend en charge un système Dolby Atmos sans fil. De plus, le subwoofer de la barre de son avec 3.1.2 canaux et un radiateur passif offre des performances audio parfaites.

5. Faisons le vôtre : l’expansion des expériences grâce à des accessoires de pointe

Lors de Unbox & Discover 2022, Samsung a présenté de nouveaux accessoires pour offrir des expériences d’écran optimisées adaptées aux modes de vie changeants et aux préférences de chaque utilisateur. Le nouveau support mural Slim Fit fait ressortir le Neo QLED 8K ultra fin avec une distance mur à mur de 7,5 mm. De plus, le dernier support mural Full Motion Slim, presque 50 % plus fin que son prédécesseur, se trouve à seulement 19,5 mm du mur pour compléter le style élégant de l’écran. Il peut également être incliné vers le haut, le bas, la gauche et la droite pour créer l’angle idéal pour la meilleure expérience visuelle, quel que soit l’emplacement des téléspectateurs. De plus, en utilisant l’accessoire de rotation automatique, l’écran peut passer en mode portrait lors de l’utilisation de la télécommande pour permettre aux utilisateurs de profiter facilement du contenu vertical de style mobile.

Lorsque vous placez l’écran au milieu de la pièce ou sans la console multimédia, le Studio Stand assure un look élégant et tendance. Les utilisateurs peuvent afficher des œuvres d’art, des photos ou des œuvres d’art NFT dans une orientation paysage ou portrait même lorsque le téléviseur est éteint afin que leur téléviseur puisse également servir d’œuvre d’art singulière. Le dernier MultiView à trois voies permet également aux utilisateurs d’afficher simultanément divers contenus tels que des émissions en direct, YouTube ou des critiques en ligne.

Lors de Unbox & Discover 2022, Samsung a réitéré comment le rôle en constante évolution de l’écran le transforme rapidement en un outil permettant de remplir toutes sortes de fonctions, de la « console de jeu » et du « terrain de jeu virtuel » au « partenaire idéal pour améliorer l’efficacité » et un ‘Smart Hub pour contrôler sa maison’. Restez à l’écoute pour voir quel produit d’écran Samsung apportera ensuite sur le marché pour faire passer à nouveau l’expérience utilisateur au niveau supérieur.

1 La disponibilité du service peut varier selon la région.

2 La disponibilité de Gaming Hub peut varier selon la région.

3 Les spécifications des ports peuvent varier selon le produit.

4 disponible dans le modèle QN900B.