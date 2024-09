Découvrez le processus révolutionnaire de retrait de la batterie de l’iPhone 16 dans le nouveau démontage d’iFixit

Apple a présenté quelques nouveautés majeures, mais rien ne se démarque autant que le nouveau processus de retrait de la batterie de l’iPhone 16 de base. En supprimant les languettes de retrait habituelles, Apple utilise un adhésif qui se décolle en réponse à un faible courant électrique. Il ne faut qu’environ une minute et demie pour qu’il se décolle, selon le site d’Apple . Un démontage par montre le processus en action, et cela semble plus facile que jamais. Le technicien iFixit Shahram Mokhtari a déclaré : « Je ne suis pas sûr que nous ayons déjà eu un processus de retrait de batterie aussi propre et fluide. »

Seuls l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus sont dotés du nouvel adhésif, et ils ont obtenu une note de 7/10 sur l’échelle de réparabilité d’iFixit. « Apple semble clairement progresser en matière de réparabilité », a déclaré Mokhtari, ajoutant qu’Apple a « remporté une autre victoire en matière de réparabilité » avec les iPhones de base de cette année grâce à la nouvelle procédure de retrait de la batterie.