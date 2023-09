Découvrez le Pixel 8 Pro par rapport au Pixel 8 dans toutes les couleurs pour décider du meilleur

Comment décider quelle couleur de téléphone acheter quand il y a tant de choix ? Vous devrez élaborer un processus pour comprendre cela en moins d’une semaine, si ce n’est pas déjà fait. Google est sur le point de présenter les Pixel 8 et Pixel 8 Pro et chacun semble avoir sa propre finition ou combinaison de surfaces brillantes et non brillantes. En fait, beaucoup de choses entrent en ligne de compte dans cette décision.

Chaque téléphone, selon toutes les nombreuses fuites, sera disponible en 3 couleurs différentes, certaines pouvant être mates et d’autres pouvant être brillantes. Alors, quelle semble être la meilleure couleur du Pixel 8 ou du Pixel 8 Pro ? J’aurais aimé avoir la réponse, mais je n’ai encore vu aucun des téléphones en personne. Ce que nous avons, c’est un ensemble d’images (partagées par @evleaks) de tous les téléphones Pixel 8 qui semblent être des rendus officiels. Ceux-ci devraient nous aider à affiner nos meilleurs choix.

Meilleure couleur du Pixel 8 Pro: Le Pixel 8 Pro devrait être disponible en Bay, Obsidian et Porcelain, ce qui signifie essentiellement bleu, noir et crème ou blanc cassé. Des fuites précédentes ont qualifié le verre arrière de « mat » pour la gamme 8 Pro avec un cadre en aluminium poli. Bien que vous ne puissiez pas vraiment déterminer la finition ou le niveau de matité,ness à partir d’images numériques comme celles-ci, images pratiques de l’Obsidian Pixel 8 Pro présente en effet un dos sombre qui semble mat. C’est plutôt beau et très mat, alors essayez de prendre de ces photos ce que vous pouvez pour appliquer mentalement les nuances Bay et Porcelain dans un mat.

Les cadres polis de chacun semblent être teintés de manière à accentuer la couleur principale. Cela signifie une teinte bleuâtre dans le cadre du modèle Bay, une teinte bronze foncé associée à l’obsidienne et éventuellement un bronze clair ou un or avec la porcelaine. J’espérais vraiment un argent à la hauteur de la porcelaine, mais plus je regarde les images, plus je suis convaincu que ce n’est pas le cas.

Je pense que si je votais ou plaçais les couleurs du Pixel 8 Pro dans l’ordre que je considérerais du premier au dernier, ce serait une égalité entre Porcelain et Obsidian en tête, avec Bay en queue de peloton.

Meilleure couleur du Pixel 8: Le plus petit Pixel 8 serait disponible en Rose, Obsidian et Hazel. Ces premières fuites n’ont pas qualifié le dos de mat, nous allons donc supposer qu’ils sont plus brillants. Aucune photo pratique du Pixel 8 n’a encore été fusionnée, nous ne le savons donc pas vraiment. Le cadre est d’une finition « satinée », ce qui signifie qu’il ne sera pas poli. Ce changement par rapport au Pixel 8 Pro correspond à ce que Google a fait l’année dernière avec les Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Comme le Pixel 8 Pro, Google fait correspondre les couleurs du cadre à l’arrière, nous avons donc un cadre teinté rose avec Rose, bronze à nouveau avec Obsidian et un gris foncé pour aller avec Hazel.

Si je devais choisir une couleur Pixel 8, je pense que le premier choix facile serait Hazel. En supposant qu’il s’agisse du gris verdâtre que nous avons vu sur le Pixel 7 Pro l’année dernière, il devrait être assez beau et Google a également pris la brillante décision de faire correspondre la couleur du cadre plutôt que de la contraster avec de l’or ou quoi que ce soit pour la série 7. Le modèle Obsidian me fait un peu peur si l’on parle d’un dos brillant, car les empreintes digitales seront impossibles à cacher, donc je mettrais probablement Rose en deuxième position.

Maintenant, dites-moi : quelle est la meilleure couleur du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro et dans quelle direction penchez-vous ?