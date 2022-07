Découvrez le nouvel emoji qui pourrait arriver sur votre téléphone

Vous cherchez à mélanger vos conversations textuelles avec de nouveaux emoji ? Vous pourrez peut-être bientôt envoyer des cœurs dans de nouvelles couleurs, un emoji tête tremblante ou même un emoji d’oie. La mise à jour Emoji 15.0 inclut tous ces candidats et plus encore, et elle pourrait arriver sur les appareils dès cet automne.

Avant la Journée mondiale des emoji le 17 juillet, le site Web de référence emoji Emojipedia a créé des exemples de conceptions pour chaque candidat emoji qui seront approuvés pour une utilisation généralisée en septembre. Tous les candidats ne sont pas garantis d’être approuvés par Unicode, la norme mondiale de messagerie. S’ils le sont, ils peuvent avoir un aspect légèrement différent une fois Pomme et Google les ajouter à leurs plateformes, Keith Broni d’Emojipedia a écrit dans un article de blog.

Cependant, la plupart des candidats emoji qui ont été prévisualisés par Emojipedia ces dernières années ont fait les listes de mise à jour finales, a ajouté Broni.

Une fois qu’Unicode les a approuvés en septembre, leur déploiement sur les appareils peut encore prendre un certain temps. Emojipedia a publié un calendrier provisoire pour le nouveau déploiement d’emoji.

En septembre, la version finale d’Emoji 15.0 sera publiée. D’octobre à décembre, il est prévu que Google et Android prennent en charge les nouveaux emoji sur leurs plateformes. Ensuite, de janvier à octobre 2023, la majorité des plates-formes, comme Apple, Twitter, Samsung et Facebook, ajouteront la prise en charge des emoji.

OK, alors à quoi ressemblent ces nouveaux emoji ? Voir tous les candidats ici.