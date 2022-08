Découvrez le nouvel avatar virtuel de Samsung, G∙NUSMAS – Samsung Global Newsroom

Derrière les portes du siège social de Samsung Electronics vit un employé venu d’une planète très lointaine et différente de la nôtre. Grâce à une série d’événements mystérieux, cette créature fantaisiste est devenue un ingénieur top secret chez Samsung, aidant l’entreprise à développer des technologies innovantes qui inspirent la créativité et responsabilisent les utilisateurs. Cet extraterrestre, connu sous le nom de G∙NUSMAS, est un nouvel avatar virtuel bientôt disponible chez Samsung.

Découvrez G∙NUSMAS : un petit extraterrestre bleu avec de grands yeux globuleux et la dernière création virtuelle de Samsung. L’idée de G∙NUSMAS est venue d’une blague que les gens font chaque fois que Samsung lance un nouveau produit unique – que Samsung a dû embaucher un extraterrestre pour concevoir et développer ses technologies innovantes.



Samsung a créé G∙NUSMAS afin de se connecter avec les jeunes générations, en particulier les consommateurs de la génération Y et de la génération Z (MZ). “Empruntant une idée au mème Internet, qui montre l’intérêt affectueux des clients pour Samsung Electronics, un avatar amical et agréable est apparu dans le monde», a déclaré YH Lee, directeur du marketing et responsable du marketing mondial chez Samsung Electronics. “En laissant notre extraterrestre fantaisiste et brillant montrer différentes facettes de Samsung au public, j’espère que nos consommateurs pourront se sentir plus familiers avec notre marque.”

Le nom ‘G∙NUSMAS’ est ‘Samsung’ épelé à l’envers. Sa planète natale Nowus-129, une planète à 100 millions d’années-lumière de la Terre, fait également référence à l’adresse du siège social de la société, 129 Suwon en Corée du Sud, épelée à l’envers.

Samsung prévoit de publier une série de vidéos courtes qui détaillent l’histoire derrière G∙NUSMAS, en commençant par sa naissance et son arrivée accidentelle sur Terre. Suivez et regardez le voyage de G∙NUSMAS pendant qu’il fonctionne, joue et a une variété d’expériences au siège de Samsung. La personnalité lumineuse et joyeuse de G∙NUSMAS brillera à travers les vidéos alors qu’il chante, danse et interagit avec une variété d’appareils Samsung, de sauter sur un moniteur à danser sur l’écran d’un smartphone.

G∙NUSMAS fera ses débuts à l’IFA 2022 et l’histoire de G∙NUSMAS sera publiée sur les réseaux sociaux de Samsung, tels que YouTube et Facebook, ainsi que sur Samsung.com le 2 septembre. Les consommateurs pourront également communiquer avec G∙NUSMAS. ∙NUSMAS via les médias sociaux, le métaverse et d’autres canaux numériques.