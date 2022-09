La nouvelle attraction de la Route 66 initie les visiteurs de tous âges à l’histoire et au plaisir de cette route légendaire ! Le Burr Ridge Park District, dirigé par le directeur des parcs et des loisirs Jim Pacanowski, a créé un nouveau paysage de jeu immersif sur le thème de certaines des principales attractions trouvées le long de la route historique 66.

Situé à Harvester Park à Burr Ridge, à deux pas de l’historique Old Route 66 et à proximité de l’I-55, de County Line Road et de l’Illinois Rt. 83 Kingery Highway, cet équipement de parc incroyablement détaillé est déjà un succès auprès des parents, des tuteurs et des voyageurs de Mother Road. Simulant un voyage le long de la route mère, les visiteurs du parc sont conviés à un voyage interactif à travers le pays à travers plusieurs équipements de jeu pour enfants – tous parfaitement conçus pour ressembler à des arrêts routiers populaires.

Votre voyage commence le long d’une petite version de The First Hundred Miles, où les enfants peuvent escalader ‘The Tower’ – une salle de sport dans la jungle à plusieurs niveaux ornée de fausses poutres en acier et de tours radio, ressemblant à une certaine structure emblématique de Chicago située près du début de Route 66. La tour, qui est l’une des pièces les plus détaillées du parc, permet aux enfants de grimper dans le “système d’égouts” du bâtiment (en réalité, le niveau le plus bas du gymnase de la jungle) où ils peuvent faire tourner des vannes d’eau simulées et activer des interrupteurs électriques surdimensionnés factices. Les deux niveaux suivants comportent des toboggans décorés de panneaux interétatiques locaux. Un toboggan de taille modeste est parfait pour les jeunes enfants, tandis que le deuxième toboggan offre une expérience plus excitante avec presque le triple de longueur et le double de hauteur.

Ce niveau de soin et de détail peut être trouvé dans tout le parc, incorporant des équipements de terrain de jeu classiques et les associant parfaitement avec le thème amusant et campy de la Route 66. En voyageant de la section de l’Illinois à la section du Missouri, vous serez accueilli par des rochers représentant les emblématiques Meramec Caverns. Alors que vous continuez le long du sol en caoutchouc du terrain de jeu conçu pour ressembler à un toit noir à deux voies, vous trouverez une tyrolienne de 60 pieds de long, représentant l’autoroute moderne, et une dépanneuse Chevy rouillée avec des yeux de dessin animé – inspirée vaguement par une emblématique Route 66 animée personnage de film.

Dans la section Oklahoma du parc, vous trouverez des tunnels d’escalade qui rendent hommage à l’attraction routière classique Blue Whale, tandis que dans la section voisine du Texas, vous verrez deux voitures peintes à la bombe à moitié enterrées dans le sol – un hommage intelligent à Installation d’art public classique d’Amarillo, incontournable du road trip moderne de la Route 66.

Ensuite, dans la section du Nouveau-Mexique, les enfants peuvent rebondir sur une reconstitution du Blue Hole, un arrêt populaire sur la Mother Road qui comportait une piscine d’eau bleu clair, avec de vastes grottes sous-marines. Dans la région de l’Arizona, les enfants peuvent faire un tour sur une structure de corde inspirée du Wigwam Motel. La Route se termine en Californie, où une zone sur le thème de la jetée vous permet de surfer sur le gazon avec une planche d’équilibre élastique. À la fin de la Route, vous trouverez un panneau photo géant en trois dimensions de la Route 66 !

Cette aire de jeux multigénérationnelle sera certainement très populaire auprès des voyageurs de tous âges – permettant même aux plus jeunes amateurs de road trip de s’amuser sur la Route 66 !

Aire de jeux du parc Harvester

Entraînement de moissonneuse 15W400

Burr Ridge, Illinois 60527

Ouvert au public de l’aube au crépuscule

https://www.thefirsthundredmiles.com/2022/09/09/experience-burr-ridges-new-route-66-themed-playground/