Découvrez le nouveau pack PS5 Spider-Man 2 en édition limitée

Sony propose un nouveau pack PS5 en édition limitée lié au prochain jeu Spider-Man 2. Le pack est disponible dès maintenant, pour 600 $, et comprend une PS5 personnalisée (en réalité juste des panneaux extérieurs personnalisés), un contrôleur DualSense personnalisé et un code promotionnel pour Spider-Man 2, que vous pourrez télécharger à partir du 20 octobre (en supposant que on ne tarde pas à la dernière minute).

Les diapositives suivantes incluent des vues rapprochées de l’ensemble, y compris l’emballage et les graphiques personnalisés sur la console et le contrôleur.

Découvrez le pack PS5 en édition limitée Spider-Man 2 sur Amazon.