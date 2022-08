Découvrez le nouveau Dune Buggy et imaginez que vous êtes Steve McQueen

Le buggy des dunes est un élément unique de la culture automobile depuis le milieu des années 60, mais pas surjoué comme les Vettes et Mustang vintage. De Les ébats à la plage de Steve McQueen et Faye Dunaway dans l’affaire Thomas Crown originale au assaut improbable en buggy des dunes sur James Bond dans For Your Eyes Only des décennies plus tard, la voiture ajoute de la légèreté à n’importe quelle conduite.

Maintenant, le buggy des dunes est de retour, entièrement électrique mais tout à fait reconnaissable, car le Meyers Manx 2.0.

Coller à ses racines

Le Meyers Manx de 1964 était le buggy d’origine, développé par Bruce Meyers dans le creuset de la culture automobile LA d’après-guerre, de l’école d’art et de la DIY attitude. C’était une telle sensation que des tas d’autres sociétés ont proposé des kits similaires à construire sur des châssis VW et Meyers n’a pas réussi à breveter la conception. En 1971, il était hors jeu.

Manx Meyers



Le Manx d’origine n’a jamais semblé aussi fini et complet que la nouvelle version, en grande partie parce que le Manx 2.0 a été rafraîchi par un concepteur automobile sérieux, Freeman Thomas, dont vous connaissez le stylo des Audi TT et New Beetle d’origine. Malgré cela et les racines originales de la voiture dans le matériel Volkswagen, le Manx 2.0 n’a aucun lien avec VW et est soutenu par le président de Trousdale Ventures, Phillip Sarofim.

Vous serez peut-être surpris que la conversion électrique du nouveau Manx soit presque son aspect le moins intéressant pour moi.

Un triomphe de la retenue

Le corps est immédiatement reconnaissable comme un buggy des dunes correct dépourvu de tout effort stupide pour le contorsionner en un utilitaire, un quatre places ou un produit “réimaginé” comme le redux FJ Cruiser ou la tentative VW heureusement abandonnée d’un buggy des dunes moderne. En cela, le Manx 2.0 s’appuie sur l’expérience de Freeman Thomas qui perpétue fidèlement la New Beetle. Mais le nouveau Manx élimine les aspérités de l’original, ce qui convient à un acheteur plus haut de gamme du 21e siècle qui comprend moins le plaisir robuste que nous avions autrefois sur quatre roues. Les voitures en kit ne sont plus vraiment une chose, et la sécurité l’est définitivement.

Manx Meyers



J’ai entendu plus d’une personne lors des débuts de la voiture à Pebble Beach dire que c’était leur chose préférée sur le green de Quailce qui a pu causer des frottements sous les jodhpurs de Bentley sur la scène adjacente.

J’ai été ravi par l’abondance de chrome sur le Manx 2.0, une grande partie de l’authenticité de la voiture : l’arceau de sécurité, le cadre du pare-brise, les barres de pare-chocs et les baquets de phares scintillent tous avec une finition correcte peu vue dans les automobiles aujourd’hui.

Un endroit charmant pour s’asseoir

Sous un haut rigide pivotant vers l’avant, un haut de bikini souple ou pas de haut du tout, vous trouverez une cabine (si vous pouvez appeler quelque chose d’aussi ouvert une cabine) qui exerce une retenue admirable.

Manx Meyers



Pas de grand écran LCD ou de console pleine de technologie, juste un indicateur de vitesse central intégré à un petit écran LCD rond, flanqué de quelques boutons futuristes étroits qui, à mon avis, sont le seul faux pas dans la conception.

Manx Meyers



Les sièges sont de véritables baquets et pour y entrer, il faut entrer dans la baignoire, qui n’a pas de portes. Cette baignoire aura une intégrité de collision monocoque qui n’a jamais été trouvée dans l’original, ainsi que des zones de déformation et une colonne de direction de sécurité moderne. L’arceau de sécurité et le cadre de pare-brise susmentionnés sont des éléments structurels de sécurité en cas de renversement.

À l’arrière, les choses ont changé

Le détail le plus mémorable du buggy des dunes d’origine était son moteur Beetle exposé à l’arrière, plein de pièces rotatives et d’une tuyauterie d’échappement caricaturale qui a créé un spectacle. Tout cela a disparu avec l’électricité, mais bien couvert par une nouvelle carrosserie qui semble être l’endroit où Freeman Thomas a le plus gagné.

Manx Meyers



Deux moteurs électriques entraînent uniquement les roues arrière, ce qui aide à maintenir le poids de la voiture sous les 1 600 livres. Les roues avant s’affairent à répondre à la direction assistée électrique, un luxe inouï dans l’original qui exigeait de bons triceps.

Crumpe/John Kimi



Comme pour de nombreux véhicules électriques, vous pouvez acheter la capacité de votre batterie : 150 miles ou 300, cette dernière configuration offrant un temps projeté de 0 à 60 de 4,5 secondes. Ne connaissant pas les prix, la voiture de 150 milles me semble la plus logique; Je ne vois pas conduire quoi que ce soit d’aussi loin en plein air et je pense qu’un poids plus léger est la meilleure partie de la bravoure.

Comment en obtenir un

Précommandes pour la voiture ouvert en août 2022 via un dépôt remboursable, bien que le prix ne soit toujours pas connu. La société prévoit de publier les 50 premiers exemplaires à ce qu’elle considère comme des acheteurs bêta passionnés, avant une production un peu plus complète en 2024.

N’ayant pas conduit de prototype, je ne peux pas dire si trop de charme original est perdu dans le passage à une alimentation électrique silencieuse et moins distinctive ; Il aurait été effronté de voir l’entreprise faire un pied de nez au dogme automobile actuel et sortir le Manx 2.0 avec un puissant turbo DI inline 3, mais l’écriture est sur le mur et ce genre de plaisir est mieux laissé à quelqu’un qui restaure un Manx original.

Je vois suffisamment d’interprétations intelligentes et avisées du passé dans le Meyers Manx 2.0 pour que je donne la priorité à en conduire un pour vous quand ils sortiront.