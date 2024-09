Découvrez le musée Nintendo dans toute sa splendeur

GameSpot peut recevoir des revenus provenant de partenariats d’affiliation et publicitaires pour le partage de ce contenu et d’achats via des liens.



Le Musée Nintendo de Kyoto, au Japon, semble être une célébration de l’une des sociétés de jeux vidéo les plus influentes et les plus appréciées au monde. Ce projet tentaculaire englobe toute l’histoire de Nintendo, depuis ses humbles débuts en tant que société de jouets et de jeux de cartes jusqu’au géant du jeu vidéo que nous connaissons aujourd’hui. La portée comprend des classiques comme la Nintendo et la Game Boy et des expériences bizarres comme le Virtual Boy, menant jusqu’à l’état moderne de l’entreprise. La société ouvrira le musée au public le 2 octobre, mais la distance peut être intimidante pour de nombreux fans de Nintendo, et pour l’instant, les billets ne sont distribués que via un système de loterie.

En attendant de pouvoir faire le pèlerinage vous-même, consultez la galerie ci-dessous pour découvrir de plus près l’étendue des expositions et des expériences que le Nintendo Museum a à offrir. Et n’oubliez pas de lire nos impressions détaillées pour encore plus de détails sur ce que l’on ressent en voyant de près l’histoire de Nintendo.