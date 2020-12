Le Snapdragon 888 est une amélioration par rapport au 865 dans chaque catégorie, vous pouvez lire la répartition détaillée pour en savoir plus. Cependant, Qualcomm s’est concentré sur certains domaines en particulier. Le premier lot de vidéos promotionnelles montre clairement de quoi il s’agit.

Nous commençons par le jeu. Le GPU Adreno 660 est 35% plus rapide que son prédécesseur en tant que référence, mais peut gagner encore 30% avec des fonctionnalités modernes telles que l’ombrage à taux variable. Avec la troisième génération de Snapdragon Elite Gaming, Qualcomm veut positionner le 888 comme la chipset à avoir pour les joueurs sérieux.

Le chipset rend des graphiques HDR, réduit les temps de réponse au toucher, mais résout également d’autres problèmes tels que l’annulation du retour acoustique dans le chat vocal pendant un match.

Voici un aperçu de toutes sortes de jeux populaires entrecoupés d’améliorations graphiques apportées par le nouveau chipset.

Fait intéressant, Qualcomm s’est qualifié de société de caméras lors de son sommet technologique. Il ne fabrique pas d’objectifs ni de capteurs, mais son matériel permet la photographie informatique qui permet à ces petits objectifs et capteurs de produire des images époustouflantes.

Le chipset triple huit est le premier Snapdragon avec un triple FAI, le Spectra 580. Il permet la capture et la lecture 4K / 120 fps ainsi que des rafales de 120 prises par seconde, ainsi que des transitions plus fluides entre les différentes caméras du téléphone. Le chipset capture des images en HEIF 10 bits et possède une nouvelle architecture pour la photographie en basse lumière.

La photographie moderne sur smartphone nécessite plus qu’un FAI (ou trois), les accélérateurs d’IA aident à améliorer la qualité de l’image et à activer divers effets. Le centre de détection de faible puissance (inférieure à 1 milliampère) peut détecter divers événements, par exemple le mouvement de votre prise de téléphone ou le son d’un bébé qui pleure.

Le Snapdragon 888 présente également le nouveau modem X60 5G de Qualcomm, qui offre des vitesses Internet de type fibre et une faible latence. La connectivité locale est également de pointe, grâce au système FastConnect 6900.

Cela s’étend au son à faible latence pour les casques sans fil. À cette fin, le nouveau chipset prend en charge aptX Adaptive et TrueWireless, plus Aqstic qui gère l’audio sortant des haut-parleurs du téléphone.