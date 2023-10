Une soirée à Paris que je n’oublierai jamais a été celle de voir NTM monter sur scène après 10 ans d’arrêt aux côtés de 20 000 autres fans rassemblés dans la Bercy Arena pour un concert à guichets fermés.

Les rappeurs Joey Starr et Kool Shen se sont réunis pour célébrer le 30e anniversaire de NTM, l’un des groupes hip-hop les plus connus de France. Je les ai vu faire irruption sur scène devant un décor de lumières clignotantes, devant une foule hurlante qui hochait la tête et rappait tandis que tous leurs morceaux préférés, de “Ma Benz” à “Paris sous les bombes”, résonnaient dans la sono.

Le break dance est l’un des éléments du hip-hop © Maximillian cabinet / Shutterstock

Comment le mélange des cultures et des influences rend le hip-hop français unique

La première fois que j’ai entendu du hip-hop français de groupes comme NTM, IAM ou Assassin, c’était dans les années 1990, alors que je rendais visite à des cousins ​​à Paris. Je me souviens avoir pensé à quel point les paroles du rap français avaient plus de profondeur par rapport à beaucoup de hip-hop anglophone que nous écoutions au Royaume-Uni à l’époque. C’était l’âge d’or du mouvement en France, qui a débuté au début des années 80 aux États-Unis avec cinq éléments : le rap ou MC-ing, le DJ-ing, le break dance, le graffiti et le beatboxing.

Lorsque j’ai déménagé en France, mon intérêt pour le hip-hop français a atteint son apogée car l’écoute de ses artistes m’a aidé à mieux comprendre comment les différentes cultures françaises s’articulent. Le mouvement commençait déjà à s’orienter vers le rap et était dirigé par des artistes souvent issus de diasporas d’anciennes colonies, exprimant leurs points de vue sur les pièges de l’intégration, de l’exclusion sociale, du capitalisme et de la brutalité policière. Un fort courant venu de la République du Congo et de la République Démocratique du Congo est arrivé via le Groupe Bisso Na Bisso à la fin des années 90, marquant un tournant pour le rap français jusque-là fortement influencé par les sons américains et britanniques. Les artistes d’origine congolaise sont parmi les plus vendus de la scène comme Damso, Gims, Ninho et Niska et j’ai été surpris d’apprendre que le rap congolais représente environ un quart du marché.

L’arrivée d’Internet au début des années 2000 a figé le reste du mouvement hip-hop dans un lieu et une époque, mais le courant rap s’est propagé à travers le monde. « Les artistes pouvaient avoir leur propre blog sur le site Internet de la radio Skyrock ou sur MySpace. Pour la première fois, ils disposaient de leurs propres plateformes, ce qui leur permettait de contrôler leur image, de diffuser leur musique, de s’adresser directement aux fans et d’organiser des concerts impromptus sans l’aide d’un label », explique Narjes Bahhar, rédacteur en chef du rap français chez music. plateforme de streaming Deezer France. “Cela a donné naissance à des rappeurs autodidactes comme Sexion d’Assaut et à l’émergence de nombreux sous-genres du rap.”

Le rap à Paris a toujours reflété les évolutions sociétales, les rappeurs chantant sur la colonisation et la vie dans le ghetto, ce qui permet de comprendre les différentes communautés de la ville. Aujourd’hui, les rappeurs viennent d’horizons plus variés et chantent sur des sujets qui s’adressent à un public plus large, reflétant là encore la diversité de la population parisienne.

Les noms qui me viennent à l’esprit sont ceux des rappeurs solos français Orelsan et Jul. J’ai été interloqué par les paroles, le ton et le rythme pop, qui ne ressemblaient à rien de ce que je connaissais dans le rap, jusqu’alors plus gangsta. L’écoute du duo de rap PNL, dont la musique est définie par leurs voix déformées par un vocodeur, a été une autre révélation. « La culture rap est si forte en soi qu’elle est séparée du hip-hop », explique Narjes. “On parle désormais de cultures rap, au sens pluriel, en raison de cette hybridation du genre.”

FGO Barbara soutient les musiciens émergents, notamment les artistes hip-hop © FGO Barbara

Où le trouver

Comme le rap français est désormais si diversifié – avec Narjes, on parle de drill, trap, Jersey, cloud, afro-rap, afro-trap, DMV flow… – je n’étais pas sûr d’avoir le même ressenti que le old-school j’aime beaucoup le gangsta rap, et je n’apprécie pas autant les salles que les endroits plus underground où il faut aller pour un concert.

Orelsan par exemple, avec son énonciation plus lente, signifie une plus grande concentration sur les paroles et sur ses réflexions sur la société, nous donnant un aperçu de la vie ici pour les gens de son milieu. D’autres rappeurs comme Damso s’intéressent aux paroles et à son flow, mais aussi à vous faire bouger et danser. La diversification du rap français signifie également une diversification des types de lieux, depuis d’immenses arènes pour des spectacles à guichets fermés comme les anciens NTM et Booba, jusqu’à de multiples lieux plus petits et plus discrets comme le Nouveau matin, Boule Noire, Cigale, Olympie, Élysée Montmartre, Philharmonie, 211, Trabendo, Trianon, Bellevilloise, La Machine du Moulin Rougeaussi bien que Bataclanqui vient de lancer un festival annuel de hip-hop « Triple H ».

Les artistes rap et hip-hop figurent également souvent au programme de divers festivals d’été comme celui de Paris Lollapalooza où Damso, Niska et Doria se produiront cet été. Le mieux lorsque vous recherchez des concerts est de consulter les programmations des différentes salles et festivals sur les sites de billetterie ou sur Lylo.fr, qui est une très bonne ressource pour tous les concerts qui se déroulent en ville. Quelques valeurs sûres sont :

La Place

La Place est un centre de culture hip-hop aménagé dans la structure de verre à cheval sur la station de métro Châtelet, au cœur de Paris, à l’initiative de la mairie lors de la renaissance du quartier. Il est devenu un pôle organique proposant des événements de grande envergure tout au long de l’année, des concerts aux conférences telles que la Convention L2P de quatre jours avec des masterclasses, des débats et des discussions sur les cultures de rue et l’évolution du hip-hop, ainsi que des concerts. et même une prestation de l’équipe de France lors des débuts du break dance aux Jeux Olympiques de 2024.

FGO Barbara

Un espace vitré dans le 10ème arrondissement marqué par l’une des peintures de guerriers emblématiques du street artiste Kouka, FGO Barbara se consacre à soutenir les artistes émergents et indépendants de tous les genres musicaux, y compris le hip-hop. Il y a une salle pour les concerts, six studios d’enregistrement et deux espaces de répétition. En plus d’héberger ses propres événements, elle soutient également La Place dans l’organisation de certains de ses événements lors de la Convention L2P.

Le Tamanoir

Dans la lignée du « Grand Paris », ou de l’expansion de la ville, des lieux comme Le Tamanoir à Gennevilliers, au nord du périphérique, s’intègrent à la scène hip-hop parisienne. C’est l’un des lieux les plus underground, c’est une plateforme pour les musiques, en grande partie urbaines et du monde, du rock vaudou au blues comorien, du hip-hop et du rap au reggae. Il accueille également des événements et des ateliers tout au long de la semaine.

Le hip-hop et le rap à Paris représentent les diverses communautés de la ville © Christian Bertrand / Shutterstock

Artistes à connaître

Naviguer dans la scène rap parisienne avec tous ses courants n’est pas une mince affaire, Narjes vous a donc partagé quelques-uns des « patrons » du rap à connaître du moment. Il existe également une scène dynamique d’artistes émergents comme Bekar, TIF et Meryll.

Damso

Bien qu’il soit belgo-congolais, le lauréat Damso a une énorme influence sur la scène rap française, faisant de lui l’un des artistes les plus écoutés du pays. Il est actif depuis 2006 et amené sur scène par le rappeur star français Booba. Ses paroles parlent souvent de sa vie amoureuse et sont imprégnées de styles allant du gangsta au trap en passant par la new wave, marqués par des rythmes tout droit sortis de la scène musicale kinoise.

Juillet

L’artiste rap le plus vendu en France avec 4 millions d’albums vendus à l’âge de 30 ans, JuilletLa musique de est marquée par la trap et ce qu’on appelle le “Thai beat”. Originaire de Marseille, il débute en 2013 et produit deux albums par an, tous platine, ce qui fait de lui l’un des artistes les plus prolifiques de la scène. Son album Je ne me vois pas briller (Je ne me vois pas briller), est devenu triple platine, avec certains de ses clips vus 164 millions de fois.

Ninho

Ninho a commencé à rapper dès l’âge de 12 ans dans sa région natale de l’Essonne près de Paris et est officiellement actif depuis 2008. Influencé par la musique du Congo, le pays natal de ses parents, ainsi que par la trap et la pop, quatre de ses albums sont devenus triple platine.

Gazo

Ainsi que Pop Smoke, Gazo est attribué à la popularité de l’exercice en France. Sa carrière a officiellement débuté en 2019 bien qu’il ait débuté plusieurs années auparavant sous le nom de Bramsou. Il a été le premier artiste français à signer avec le label américain Epic Records, qui compte également dans ses livres les sensations du rap international Drake et Travis Scott.

Doria

Artiste qui s’est fait connaître via Instagram grâce à un post de Booba qui a apprécié son rap style gangsta rapide et optimiste, Doriases apparitions dans plusieurs émissions de rap comme Rentre dans le Cercle du rappeur Fianso en 2018, Couvre-Feu et Planet Rap de Skyrock l’ont établie sur la scène rap française.

Le Jus

Rappeur autodidacte d’origine ivoirienne, Le Jus se fait appeler « Trap Mama », signalant ses influences musicales, et dirige son propre label Trap House. Après être apparue dans une émission hip-hop, elle a quitté son emploi dans la finance pour se tourner vers la musique en 2018. Depuis, elle a sorti plusieurs EP soulignant son souci de faire passer les différentes cultures africaines.

Quoi porter

La diversité du rap français aujourd’hui signifie que les codes vestimentaires et l’étiquette ne sont plus déterminés par un seul artiste ou sous-genre. Chaque artiste définit ses propres codes qui vont des dernières collaborations streetwear aux marques de créateurs comme Balenciaga. La meilleure façon d’éviter un faux pas dans le style du rap français est de regarder les réseaux sociaux des artistes pour voir quel style ils arborent.

Ramène ça à la maison

La plupart des disquaires parisiens sont spécialisés dans différents genres musicaux. Ceux qui ont une section hip-hop et rap comprennent Avenue de la musique dans les ruelles Bastille de Faidherbe Chaligny. Il y a aussi une poche de bons restaurants comme le bistro Paul Bert, un peu cher mais qui vaut le coup pour ses plats français traditionnels.

Dizonordjeu de mots sur le mot “dinosaure”, accueille régulièrement des événements, notamment autour du Disquaire Day (“journée des disquaires”, chaque mois d’avril) et se trouve à quelques pas de la gare Jules Joffrin, dans le 18e, où…