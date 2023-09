Découvrez le futur « domicile » de Messi à l’Inter Miami au Miami Freedom Park

L’Inter Miami a récemment annoncé que la construction du Miami Freedom Park était en cours. La nouvelle maison du club est la pièce maîtresse d’un établissement de 131 acres qui comprend un peu de tout. Il y aura des restaurants, un pôle technologique, des terrains polyvalents et des magasins. Le nouveau stade de l’Inter Miami, d’une capacité de 25 000 places, est au cœur du projet. Miami Freedom Park est financé par des fonds privés et ses travaux ont débuté fin août.

L’Inter Miami a déclaré que la construction de l’ancien Melreese Country Club avait commencé, juste à l’est de l’aéroport international de Miami. Cependant, cela pourrait être un vœu pieux. Il existe des exemples de construction d’expositions sur le nouvel emplacement. Pourtant, il n’y a rien qui crie extérieurement à la construction.

YouTuber a visité le Melreese Country Club pour voir à quoi ressemble la construction à ce stade précoce. Ils n’ont identifié pas plus de quatre véhicules de construction et un chemin que les gros véhicules de construction peuvent emprunter. Sur l’immense terrain du Miami Freedom Park, il n’y a que de l’herbe et des arbres envahis par la végétation. Il présente encore le tracé et les caractéristiques du terrain de golf qui y résidait autrefois.

Pour être honnête, l’Inter Miami a encore suffisamment de temps avant que quoi que ce soit ne se produise. Le club prévoit de faire fonctionner les installations d’ici 2025, juste à temps pour la dernière saison de Lionel Messi dans le cadre de son contrat actuel avec le club de MLS.

La construction du Miami Freedom Park s’appuie sur l’engouement pour Messi

Même si l’Inter Miami est encore à plus d’un an de l’ouverture du Miami Freedom Park, l’annonce de la construction maintient les fans intrigués. Il n’y a eu aucune fouille, aucune construction ou tout autre type de construction. Cependant, ces processus ne sont pas loin.

L’Inter Miami prévoit d’organiser une cérémonie officielle d’inauguration des travaux plus tard cette année. Dans ces annonces concernant le début des travaux, l’Inter Miami a déjà promu Messi jouant dans le nouveau site.

« Nous sommes impatients de proposer une destination de restauration et de divertissement dont les familles pourront profiter toute l’année », a déclaré Jorge Mas, propriétaire directeur de l’Inter Miami. « J’ai hâte d’accueillir nos fans dans notre stade ultramoderne et d’entendre les chants alors que Messi et vos joueurs de l’Inter Miami entrent sur le terrain pour la première fois en 2025. »

Pour l’instant, Messi et l’Inter Miami jouent au stade DRV PNK de Fort Lauderdale, à plus de 30 miles au nord de Miami Freedom Park.