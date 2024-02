Découvrez le fabuleux journal de style de Temi Otedola lors de sa première expérience de la Semaine de la Haute Couture à Paris

Actrice nigériane et star du style, Temi Otedolaa donné à tous les yeux un régal pour la première fois Semaine de la Haute Couture à Paris expérience cette année, vivre le rêve d’une fashion girl de Tamara Ralph à Fendile spectacle étoilé de .

Ces derniers temps, le meurtre consécutif de Temi a laissé une forte impression sur la scène de la mode. De la grâce Burberryle défilé SS24 de Semaine de la mode de Londres en coordonnant les pièces avec Gabrielle Union pour accompagner son mari star des Afrobeats au récent Prix ​​de la mode britannique dans un style élégant, cette pionnière ne cesse de se frayer un chemin vers le statut d’icône du style.

À Paris, elle dévoile de nouvelles dimensions de son élégance, démontrant d’un défilé haute couture à l’autre son superbe goût pour la haute couture et le style vintage. Comme prévu, Style BellaNaija a examiné son portfolio de style PFW et nous avons sélectionné ci-dessous les sensations fortes et le glamour qui méritent votre attention. Alors, explorons-les ensemble :

Afficher le jour 1

Esthétique vintage : Temi a débuté son visionnage de haute couture avec le défilé Tamara Ralph, en haut des orteils Casablancastylisé par Rebecca Corbin-Murray. Elle a enfilé la veste de costume courte Astrakhan avec les boutons à bords dorés emblématiques de Casablanca et une jupe courte plissée. Associée à des escarpins chaton, elle a porté la tenue entièrement noire avec un maquillage minimal impeccable de Kenneth Soh et un joli chignon avec une frange latérale par Rio Sreedharan.

Voir les photos capturées par l’incroyable Hollie Molloy ci-dessous:

Pour le Giambattista Valli défilé haute couture, Temi a enfilé un blazer court blanc et un short en satin noir de la marque, associés à des sandales ornées

Je dois maquiller la belle @temiotedola pour le @giambattistavalliparis Défilé Haute Couture à Paris. Je voulais rehausser les jolis yeux de Temi avec un smoky profilé associé à de magnifiques irisations de @violette_fr Yeux Paint Liquid Shadow en Scarabée d’Or. — Kenneth Soh

Spectacle Jour 2

Porter un magnifique Markarien robe, l’héritière secoua un visage brillant et saisi par Bernicia Boateng et un bouquet dans un chignon arrière stylisé par James Catalano au Mlle Sohee montrer

Temi a eu un léger rafraîchissement de maquillage et sa tenue a changé pour un look monochrome orné d’un nœud de Viktor&Rolf comprenant une veste courte avec un col italien, des poignets fendus et une mini-jupe assortie pour le défilé haute couture de la marque

Spectacle Jour 3

C’est de la tête aux pieds Fendi pour le défilé Fendi haute couture : des bottes à talons tracés, une microjupe en satin caramel, une chemise blanche fantaisie et un sac cache-cache. Elle a associé le look sophistiqué à ses cheveux habilement laissés tomber dans un joli style de James Catalano et un glamour rosé de Harold James. Voir les photos de Sarah Ellen Treacher ci-dessous:

Voir plus de photos ci-dessous :

CRÉDITS

BellaStyliste : @temiotedola

Tenue: @casablancabrand

Styliste: @rebeccacorbinmurray

Les coiffeurs: @rio_hair, @jamescatalanohair

Maquilleurs : @kennethsohmakeup via @thewallgroup, @berniciaboateng, @harold_james

Photographes : @byholliem, @sarahellentreacher

cc : @wearesavi