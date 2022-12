Découvrez le dernier rôle de Ray Liotta dans le film inspiré de faits réels “Cocaine Bear”

Moins de six mois après la mort prématurée de Ray Liotta, l’acteur des “Les Affranchis” est présenté dans une nouvelle bande-annonce du film “Cocaine Bear”.

Le film, réalisé par Elizabeth Banks, est basé sur une histoire vraie des années 1980 où un ours noir a été retrouvé mort après avoir ingéré une grande quantité de cocaïne. Liotta joue le trafiquant de drogue Dentwood, selon Entertainment Weekly.

C’était l’un des derniers rôles de Liotta avant sa mort en République dominicaine en mai.

Il était à l’étranger pour tourner le film “Dangerous Waters” lorsqu’il est décédé dans son sommeil. Il avait 67 ans.

Dans la bande-annonce, on peut voir Liotta dire au personnage d’Alden Ehrenreich, Marty, “Beaucoup de cocaïne a été perdue. J’ai besoin que vous alliez la chercher.”

L’histoire d’origine provient de la Géorgie en 1985, lorsque les enquêteurs recherchaient au sol de la contrebande aérienne. Gary Garner du Georgia Bureau of Investigation a déclaré à propos des découvertes: “L’ours y est arrivé avant que nous ne le puissions, et il a déchiré le sac de sport, lui a donné de la cocaïne et une overdose.”

Le film est décrit comme “un groupe bizarre de flics, de criminels, de touristes et d’adolescents convergeant dans une forêt géorgienne où un ours noir de 500 livres se déchaîne après avoir ingéré de la cocaïne par inadvertance”, selon IMDb.

Le film met également en vedette Keri Russell, O’Shea Jackson Jr. et Jesse Tyler Ferguson, parmi beaucoup d’autres. La date de sortie du film est le 24 février 2023.

Une cause de décès pour Liotta n’a jamais été révélée. Avant son décès, Liotta s’est fiancée à sa petite amie, Jacy Nittolo, en décembre 2020.

À Thanksgiving, elle a partagé un message avec son Instagram qui disait en partie : “Je suis sans Ray depuis presque 6 mois maintenant. La plupart des jours sont insupportables. J’ai du mal à respirer sans lui. Aujourd’hui et tous les jours, je suis tellement reconnaissant pour les souvenirs qu’il m’a donnés.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.