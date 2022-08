Découvrez le chien « sournois » qui se cache dans la chambre

Les plateformes de médias sociaux sont remplies d’une variété d’illusions d’optique qui nous laissent souvent perplexes. Qu’il s’agisse de repérer des objets ou de résoudre des énigmes qui parlent de nos personnalités, il existe différents types d’illusions d’optique en ligne. Ils sont si addictifs que parfois vous êtes obligé de rester assis pendant des heures jusqu’à ce qu’ils soient résolus. Une illusion d’optique similaire a refait surface sur Internet, où vous devez repérer un chien caché sous le couvre-lit.

L’image peut sembler très normale et facile à résoudre, mais lorsque vous y plongez profondément, les motifs et les plis du lit permettent un si bon camouflage que trouver le chien devient une tâche difficile. La photo a été découverte sur Reddit, une plateforme de médias sociaux. La photo montrait une pièce non organisée. Il y avait une couverture et un drap qui étaient tous les deux froissés et le chien se cachait sous la couverture. Si vous étiez dans la pièce, vous pouviez facilement déterminer où se trouvait le chien. Mais comme il s’agit d’une photo, il vous faudra peut-être un certain temps pour repérer le chien “sournois”.

Si vous n’avez pas trouvé le chien, regardez de plus près la photo, le chien se détend sous la couverture sur le côté gauche du cadre. Tout le reste de la photo n’est qu’une distraction pour que vous preniez plus de temps pour déterminer où se trouve le chien. Zoomer et regarder chaque composant est le meilleur moyen de résoudre cette illusion d’optique.

La photo, initialement partagée il y a deux ans, a suscité de nombreux commentaires de la part des internautes. Un utilisateur de médias sociaux a écrit: «Il ou elle a l’air très confortable. Ça ou ils jouaient délibérément à un jeu de cachette lol », tandis qu’un autre a commenté:« C’est l’une des choses les plus saines que j’ai jamais vues ». Un troisième a dit : « Ouaip ! J’ai presque posté où est le chien ?! Puis j’ai été déterminé et j’ai finalement trouvé. Ha ha.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici