Découvrez le chat caché dans cette image

Les illusions d’optique sont des visuels déroutants ou des objets déroutants qui jouent des tours avec votre cerveau et défient votre perception. Les illusions d’optique physiologiques, cognitives et littérales sont les trois principales catégories d’illusions d’optique. Si vous souhaitez perfectionner vos capacités cognitives et d’observation, vous devez vous engager dans la résolution des illusions d’optique. Bien que ce soit un processus graduel, on peut devenir un maître des illusions d’optique avec une pratique régulière. Maintenant, une autre illusion d’optique intrigante et un peu coriace a de nouveau fait surface sur Internet. Partagée sur Twitter par l’industriel Harsh Goenka, l’illusion d’optique vous demande d’identifier un chat sur une photo en 10 secondes.

« Si vous êtes observateur, vous trouverez le chat en 10 secondes… » lit la légende du tweet. L’image très déconcertante présente de nombreuses maisons entassées, toutes de la même couleur. Maintenant, vous devez être très observateur pour repérer un chat caché à la vue de tous sur la photo.

La photo désormais virale a attiré de nombreux utilisateurs de médias sociaux qui ont noté les réponses dans la section des commentaires. “M’a pris 4-5 secondes. Mais après le deuxième balayage, j’ai pensé que cela prendrait plus de temps », a lu le commentaire honnête d’un utilisateur. « Moins de deux secondes. Très très facile », a écrit un autre.

Cela m’a pris 4-5 secondes. Mais après le deuxième balayage, j’ai pensé que cela prendrait plus de temps. — 🟡 Rodney Daut 🚢 (@roddaut) 23 janvier 2023

Moins de deux secondes. Très très facile— Tehseen Poonawalla Official 🇮🇳 (@tehseenp) 22 janvier 2023

Maintenant, laissant le chat sortir du sac, une troisième personne a écrit la bonne réponse. La réponse était : « Coin supérieur droit. Chat blanc. Cela a pris un peu plus de dix secondes… cependant.

Le coin supérieur droit. Chat blanc. A pris un peu plus de dix secondes… cependant— rajni tandan (@rajnitandan) 22 janvier 2023

Si vous regardez attentivement et assez patiemment, vous pourrez également remarquer que parmi les innombrables maisons encombrées, il y a la petite image découpée d’un chat blanc, lorgnant sa tête du coin supérieur droit presque sur le bord de la marge. Jusqu’à présent, le message a reçu plus de 2,5 millions de vues et plus de 11 000 likes sur la plateforme de microblogging.

Les illusions d’optique vous aident à aiguiser votre cerveau et parfois même à modifier votre perception. Ils vous aident à comprendre la différence entre simplement regarder et prendre note. Avez-vous pu repérer le chat en seulement dix secondes ?

