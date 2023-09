Découvrez le charme ludique de la gamme de coques Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 – Samsung Global Newsroom

Pour les utilisateurs qui souhaitent conserver leurs appareils dans les meilleures conditions, une coque de téléphone est indispensable. De plus, les coques améliorent l’expérience mobile avec des fonctionnalités supplémentaires et un choix illimité de styles.

Pour aider les utilisateurs à personnaliser leurs appareils et à les protéger, Samsung Electronics a dévoilé une nouvelle gamme de coques sur mesure pour les nouveaux Galaxy Z Fold5 et Z Flip5.

Maniez le S Pen avec plus de confort : étui Galaxy Z Fold5 Slim S Pen

L’étui Galaxy Z Fold5 Slim S Pen présente un design mince qui abrite sans effort les éditions Galaxy Z Fold5 et S Pen Fold. Outre les couleurs éclatantes, le boîtier contient des matières plastiques recyclées1 qui aident les consommateurs à protéger leurs téléphones et leur édition S Pen Fold tout en gardant la planète à l’esprit.

Prendre des notes n’a jamais été aussi simple — éjectez l’édition S Pen Fold de son emplacement en appuyant simplement sur un bouton et faites glisser le S Pen dans l’emplacement jusqu’à ce qu’il s’enclenche. Avec l’étui S Pen Galaxy Z Fold5 Slim, égarer l’édition S Pen Fold appartient au passé.

Expériences visuelles à emporter : étui sur pied Galaxy Z Fold5 avec sangle

Pour tirer le meilleur parti du superbe écran du Galaxy Z Fold5, l’étui debout avec sangle pour Galaxy Z Fold5 offre une sangle qui peut être facilement remplacée par une béquille amovible. — permettant une visualisation en plein écran où et quand.

La béquille crée une expérience visuelle confortable et mains libres sur le Galaxy Z Fold5, tandis que la sangle amovible offre une prise stable et sécurisée pour un transport facile.

De plus, la conception simple mais pratique donne aux utilisateurs la possibilité d’échanger librement la béquille amovible et la sangle contre d’autres accessoires de boîtier compatibles. — permettant une personnalisation complète en fonction des besoins de leur appareil et de leurs préférences de style.

Comme l’étui Galaxy Z Fold5 Slim S Pen, l’étui debout Galaxy Z Fold5 avec sangle intègre des matériaux plastiques recyclés.2

Robuste mais doux : étui en cuir écologique Galaxy Z Fold5

Pour ceux qui recherchent un étui plus haut de gamme, l’étui en cuir écologique Galaxy Z Fold5 est le moyen idéal pour rehausser l’apparence du Galaxy Z Fold5. L’étui présente un extérieur lisse et une doublure intérieure douce qui adhère parfaitement au téléphone. De plus, l’étui en cuir écologique est fabriqué à partir de sources biologiques et végétales, notamment du maïs et d’autres matières plastiques recyclées.3

Bien que certains accessoires pour smartphone puissent être inconfortables à tenir pendant de longues périodes, l’extérieur en cuir végétal de l’étui en cuir écologique Galaxy Z Fold permet de saisir et de manipuler l’appareil sans effort tout au long de la journée. Avec un design sophistiqué et ajusté, l’étui en cuir écologique Galaxy Z Fold garantit aux utilisateurs que leurs téléphones sont entre de bonnes mains et seront protégés contre les dommages.

Design minimaliste avec personnalisation maximale : étui gadget transparent pour Galaxy Z Fold5

Certains utilisateurs préfèrent un étui simple qui leur permet de mettre en valeur leurs appareils. L’étui transparent pour gadget Galaxy Z Fold5 est parfait pour cela : avec un design transparent qui fait briller le Galaxy Z Fold5.

L’étui transparent pour gadget Galaxy Z Fold5 redéfinit la « multifonctionnalité » avec ses accessoires flexibles pour différentes situations — des anneaux pour prendre des photos aux supports pour regarder des vidéos et aux sangles pour un transport pratique.

Étuis élégants avec une finition douce : étui en silicone Galaxy Z Flip5 avec anneau

L’étui en silicone avec anneau pour Galaxy Z Flip5 allie mode et fonctionnalité en ajoutant une touche de pastel à un étui en silicone souple conçu pour s’adapter à tous les doigts. Le boîtier et la bague sont disponibles en cinq couleurs – Menthe, Abricot, Lavande, Indigo et Crème – et sont fabriqués à partir de matériaux recyclés.4

Conçu de manière compacte pour garder le téléphone mince, l’étui permet aux utilisateurs de faire glisser facilement l’anneau autour de leur doigt et de transporter leur Galaxy Z Flip5 partout où ils vont.

Protégé de haut en bas : étui en cuir écologique à rabat Galaxy Z Flip5

Comme son homologue du Galaxy Z Fold5, l’étui en cuir écologique à rabat Galaxy Z Flip5 est fabriqué en cuir à base de plantes pour un design durable conçu pour durer. Le boîtier chic intègre des sources biologiques et végétales, telles que le maïs et les matières plastiques recyclées,5 pour donner au Galaxy Z Fold5 une sensation améliorée et durable. Pour garantir que la charnière emblématique du Galaxy Z Flip5 reste protégée pendant l’utilisation, l’étui en cuir écologique à rabat Galaxy Z Flip5 enveloppe la charnière pour une protection supplémentaire.

Personnalisation cristalline : étui gadget transparent pour Galaxy Z Flip5

Mettre en valeur la couleur du Galaxy Z Flip5 est facile avec l’étui gadget transparent pour Galaxy Z Flip5 — que ce soit Menthe, Graphite, Crème ou Lavande. Conçu avec des matériaux recyclés,6 l’étui transparent pour gadget Galaxy Z Flip5 fait de la couleur de l’appareil la star du spectacle.

Semblable au Galaxy Z Fold5 Clear Gadget Case, le Galaxy Z Flip5 Clear Gadget Case est livré avec un accessoire de fixation flexible pour améliorer la convivialité de l’appareil dans différentes situations.

Les coques ne servent pas uniquement à protéger les téléphones — les nouvelles coques optimisées pour les Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 mettent en valeur les meilleures fonctionnalités de chaque appareil. Avec des styles et des designs adaptés à tous les styles de vie, les coques Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 offrent une personnalisation ultime pour des expériences mobiles supérieures.

1 La partie en plastique de l’étui pour stylet Galaxy Z Fold5 Slim S Pen contient au moins 15 % de contenu recyclé post-consommation (UL ECVP 2809).

2 La partie en plastique de l’étui debout avec sangle pour Galaxy Z Fold5 contient au moins 15 % de contenu recyclé post-consommation (UL ECVP 2809).

3 La partie en plastique de l’étui en cuir écologique Galaxy Z Fold5 contient des matériaux recyclés certifiés UL. L’étui en cuir écologique Galaxy Z Fold5 (EF-VF946) contient un minimum de 16 % de contenu recyclé post-consommation (UL ECVP 2809). Il s’agit d’une valeur mesurée en fonction du poids des pièces en plastique.

* L’étui en cuir écologique Galaxy Z Fold5 contient au moins 1 % de contenu biosourcé (UL ECVP 9798).

** L’étui extérieur de l’étui en cuir écologique Galaxy Z Fold5 contient au moins 10 % de contenu biosourcé.

*** L’étui en cuir écologique Galaxy Z Fold5 est fabriqué dans un matériau synthétique avec des caractéristiques similaires au cuir plutôt qu’au cuir véritable. Les allégations environnementales ci-dessus se limitent au contenu recyclé.

4 La partie en plastique de la coque en silicone Galaxy Z Fold5 avec anneau contient au moins 15 % de contenu recyclé post-consommation (UL ECVP 2809).

5 La partie en plastique de l’étui en cuir écologique à rabat Galaxy Z Flip5 contient des matériaux recyclés certifiés UL.

L’étui en cuir écologique à rabat pour Galaxy Z Flip5 (EF-VF731) contient un minimum de 14 % de contenu recyclé post-consommation (UL ECVP 2809). Il s’agit d’une valeur mesurée en fonction du poids des pièces en plastique.

* L’étui en cuir écologique à rabat Galaxy Z Flip5 contient au moins 1 % de contenu biosourcé (UL ECVP 9798).

** L’étui extérieur de l’étui en cuir écologique à rabat Galaxy Z Flip5 contient un minimum de 11 % de contenu biosourcé.

*** L’étui à rabat en cuir écologique pour Galaxy Z Flip5 est fabriqué dans un matériau synthétique présentant des caractéristiques similaires au cuir plutôt qu’au cuir véritable. Les allégations environnementales ci-dessus se limitent au contenu recyclé.

6 La poignée de l’étui transparent pour gadget Galaxy Z Flip5 contient un minimum de 9,3 % de contenu recyclé post-consommation (UL ECVP 2809).

* La touche latérale de l’étui transparent pour gadget Galaxy Z Flip5 contient un minimum de 34 % de contenu biosourcé (UL ECVP 9798).