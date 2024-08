C’est le dernier jour de la foire d’État de l’Iowa, et vous devez encore goûter deux derniers plats avant le coucher du soleil sur la foire. Rendez-vous jusqu’à Grandfather’s Barn pour profiter d’une vue magnifique sur le Capitole de l’État et le centre-ville de Des Moines au Bubbly Bar & Bistro.

Commandez d’abord le bubblegum frit. C’est un plat très amusant préparé avec une guimauve à la vanille dans le fond, aromatisée avec du bubblegum, puis frite dans un enrobage de gâteau entonnoir. Oui, il a le même goût que le bubblegum, sans les morceaux frits croquants qui gâchent le chewing-gum. Ce plat coûte 10 $.

Alors, prenez un soda au chewing-gum pour 6 $. Vous vous sentirez à nouveau comme un enfant.

Le dernier jour de la foire d’État de l’Iowa, vous devez commander le soda au bubblegum, à gauche, et le bubblegum frit au Bubbly Bar & Bistro.

Que commander au Bubbly Bar & Bistro

Les propriétaires Jennie et Bryan Enloe proposent des plats originaux à ce nouveau stand. Vous y trouverez des gaufres faites de nourriture pour chiots et arrosées de chocolat et de beurre de cacahuète, des bouchées de corn-dog à la poitrine de porc servies avec du sirop d’érable ou du miel chaud de Mike, et des chips de pepperoni frites, qui sont exactement ce qu’elles semblent être.

Le Tipsy Peach du Bubbly Bar & Bistro était l’un des 11 meilleurs nouveaux aliments de la foire de l’État de l’Iowa en 2024.

Découvrez également la pêche Tipsy, l’un des 11 meilleurs nouveaux plats de la foire d’État de l’Iowa. La gaufre perlée est garnie de pêches trempées dans de la sangria et parsemée de mascarpone fouetté avec de la crème, du thym et du citron. Le plat coûte 13 $. Grant Gillon, le chef d’Altoona qui a remporté le concours « MasterChef » la saison dernière, a travaillé avec Bubbly Bar pour créer ce plat.

Plus: Ces trois meilleurs plats concourent pour le titre de meilleur nouvel aliment à la foire de l’État de l’Iowa en 2024

Les cocktails proposés sont également très originaux. Essayez le Cotton Candy Bubble Trouble avec du vin pétillant versé sur de la barbe à papa, le Grumpy Old Manhattan qui comprend une surprise pétillante et fumée, ou encore le Lavender Lemontini avec une vodka à base de vin.

Bubbly a également remporté le prix de la meilleure nouvelle boisson (sans alcool) pour la limonade papillon à couleur changeante Abracadabra, une boisson qui commence par un bleu vif puis passe à un joli magenta. La boisson contient une essence de concombre ainsi que de la fleur de pois papillon. La boisson coûte 12 $. Vous pouvez également ajouter une vodka à base de vin.

Le cadre semblable à celui d’un vignoble a également valu à l’avant-poste le prix Best of Show de la foire de l’État de l’Iowa.

Où trouver le Bubbly Bar & Bistro

Emplacement: À côté de la grange du grand-père à la foire de l’État de l’Iowa

Contact: bubblybarisf.com

Susan Stapleton est rédactrice en chef des divertissements et journaliste gastronomique au Des Moines Register.vous pouvez la contacter sur Facebook, Gazouillementou Instagramou envoyez-lui un message à [email protected].

Cet article a été publié à l’origine sur Des Moines Register : Découvrez le bubblegum frit à la foire de l’État de l’Iowa