Découvrez l’automne dans le pays du rock affamé – Shaw Local

Niché le long de la rivière Illinois bordée d’arbres, Starved Rock Country abrite certaines des destinations les mieux cotées de l’Illinois pour découvrir les couleurs de l’automne. Des routes panoramiques sous des auvents colorés aux randonnées guidées pittoresques qui expliquent la science derrière cette transformation saisonnière à couper le souffle, de nombreuses opportunités touristiques vous attendent lors de votre prochain road trip !

QUAND DOIS-JE PLANIFIER MON VOYAGE ?

La saison des couleurs d’automne peut être difficile à prévoir, de nombreuses conditions météorologiques prenant en compte l’arrivée des couleurs plus tôt ou plus tard que prévu. En moyenne, Starved Rock Country connaît des couleurs d’automne maximales entre la deuxième et la troisième semaine d’octobre. Avant de planifier votre voyage, assurez-vous de suivre Starved Rock Country sur Facebook et Instagram. Nous publierons des rapports mis à jour sur les couleurs d’automne tout au long de la saison, vous donnant une idée du moment où il serait préférable de planifier votre road trip.

OÙ DOIS-JE VISITER ?

Parc d’État de Starved Rock :

Commencez votre aventure par une promenade dans le Starved Rock State Park. Ce parc populaire abrite l’une des routes panoramiques les mieux classées d’Enjoy Illinois pour découvrir les couleurs de l’automne. La route 71 est une route merveilleusement sinueuse qui vous emmène d’une voie sereine au bord de la rivière à la prairie clairsemée à l’extérieur du parc, avant de serpenter sur plusieurs canyons et devant des arbres imposants et teintés.

En tant que parc d’État le plus populaire de l’Illinois et l’une des meilleures destinations nature du Midwest, la notoriété de Starved Rock est bien méritée. Le parc abrite 18 magnifiques canyons, 21 km de sentiers adaptés à tous les niveaux d’expérience, des vues panoramiques sur la rivière Illinois et un pavillon historique et une salle à manger.

Parc d’État de Matthiessen :

Ce parc pittoresque vous emmène des sentiers de prairie bordés de fleurs sauvages aux profondeurs des vallons de l’ère glaciaire, avec des chutes d’eau tumultueuses et des parois de canyon moussues. Les sentiers d’un autre monde de Matthiessen incluent des options pour les randonneurs novices et expérimentés, permettant à tous les clients du parc de profiter de la vue sur les grandes chutes Cascade et la baignoire du géant. Vous verrez probablement plus que d’autres randonneurs sur ces sentiers – Matthiessen propose également certains des meilleurs sentiers d’équitation de la région de Starved Rock.

Canal I&M :

Traversant trois comtés (Will, Grundy et LaSalle), l’Illinois & Michigan Canal State Trail est l’un des parcs les plus historiques et les plus pittoresques de Starved Rock Country. Piste cyclable et de randonnée populaire, cette voie navigable bordée d’arbres datant du milieu du XIXe siècle est également un endroit idéal pour profiter des couleurs de l’automne. Un chemin de gravier plat et gradué permet une visite touristique facile et accommodante.

Le tronçon de canal de 15 milles qui relie Ottawa à La Salle est une excellente destination pour faire du vélo. Vous passerez devant trois villes historiques et des paysages automnaux époustouflants. Mieux encore, vous n’avez plus besoin d’apporter votre propre vélo pour explorer le sentier ; réservez simplement un vélo de location à l’extérieur du centre d’accueil des visiteurs de l’écluse 16 de La Salle et à Utica. En savoir plus à ce sujet ci-dessous.

(Les temps)

9 PLUS D’ENDROITS EXCEPTIONNELS POUR PROFITER DES COULEURS D’AUTOMNE :

Réserve naturelle de Carlson, Lowell : Cachée sur le côté ouest de la rivière Vermilion près de Lowell, cette réserve est un lieu de destination pour des randonnées accidentées et des vues captivantes.

Parc Catlin, Ottawa : Quatorze sentiers de toutes longueurs et de toutes tailles sillonnent ce parc très boisé et pittoresque, équipé pour les barbecues et les pique-niques de groupe.

Parc Allen, Ottawa : Avec de l’espace pour marcher (et jouer), ce parc se trouve le long de la rivière Illinois, près du centre-ville d’Ottawa. les plaques indiquent les différents types d’arbres que vous verrez se refléter sur l’eau.

Réserve de Dayton Bluffs, Ottawa : En vedette, de magnifiques sentiers boisés et des prairies, parallèles à la rivière Fox. Le parc moins connu est idéalement situé près de l’Interstate 80.

Warnecke Woods, Princeton : Plus de 30 acres, avec un mélange étonnant d’arbres dans une forêt traditionnelle de plaine inondable, comprennent des chênes noirs, des érables noirs et des fleurs sauvages saisonnières dignes d’une photo.

Parc naturel de Spring Lake, Streator : Le parc naturel récemment restauré comprend des ruisseaux jumeaux, une cascade naturelle, un peuplier deltoïde vieux de 200 ans et votre choix d’une douzaine de sentiers boisés pittoresques.

Sentier de la rivière Hopalong Cassidy, Streator : Un court sentier le long de la rivière Vermilion est entouré d’une multitude d’arbres divers.

Lac Kakusha, Mendota : Des abris et des sentiers entourent le lac artificiel dans le nord-ouest de Starved Rock Country; c’est un véritable joyau caché à quelques minutes en voiture du centre-ville historique de Mendota.

Parc Snyder Grove, Mendota : La réserve de 104 acres offre des sentiers boisés, des abris et des aires de pique-nique.

Faites un tour dans Starved Rock Country pour découvrir les couleurs de l’automne, qui, selon les experts, devraient être éclatantes cette année en raison des conditions météorologiques printanières et estivales. La route 71 à travers Starved Rock State Park est très pittoresque pendant la saison d’automne.

QUELLES SONT LES ACTIVITÉS DES COULEURS D’AUTOMNE ?

Randonnées accompagnées :

Starved Rock Lodge et le ministère des Ressources naturelles de l’Illinois proposent une variété de randonnées guidées dirigées par des naturalistes expérimentés. Les randonnées du Starved Rock Lodge partent du hall du Lodge tous les samedis et dimanches à 10 h. Les naturalistes experts vous emmèneront à certaines des meilleures séances de photos de couleurs d’automne dans tout le parc lors de ces randonnées de groupe d’une heure. Pour une liste complète des randonnées et pour réserver votre espace, visitez www.starvedrocklodge.com/events.

Visites en chariot aux couleurs de l’automne :

Les visites en tramway sont l’un des événements emblématiques du Starved Rock Lodge – et l’un des meilleurs moyens de découvrir la diversité et la beauté des couleurs d’automne du parc. Ces visites saisonnières spéciales comprennent le déjeuner au restaurant du Lodge et une courte randonnée guidée vers Council Overhang et le canyon d’Ottawa. Ces visites pour tous les âges se déroulent à bord d’autobus dotés de systèmes de climatisation modernes, ce qui vous garantit une conduite confortable, même par temps frais en automne. Les visites ont lieu le samedi et le lundi jusqu’en octobre, départ à 9h30 et 11h

L’automne sur les croisières fluviales :

Profitez d’un déjeuner tranquille à partir d’un menu spécial au restaurant Starved Rock Lodge avant de monter à bord du bateau de croisière Eagle I pour une visite guidée commentée. Cette croisière fluviale populaire offre aux clients une perspective unique sur le feuillage d’automne de la région. De 11 h à 15 h tous les lundis, mercredis et vendredis jusqu’en octobre, vous découvrirez les légendes locales, l’histoire et les faits botaniques en remontant la rivière Illinois.

Achats en boutique :

Le comté de La Salle offre de merveilleuses possibilités de magasinage pour vous permettre de sortir pendant l’automne, comme le quartier commerçant bordé d’arbres d’Ottawa et le centre-ville historique de Streator. Le quartier commerçant de La Salle est situé à quelques pas du canal I & M, tandis qu’Utica est à deux pas du parc d’État de Starved Rock.

Location de vélos :

Il n’est plus facile que jamais de faire une balade à vélo aux couleurs de l’automne le long du canal I & M, grâce à un nouveau système de partage de vélos basé sur une application développé en partenariat avec la Canal Corridor Association, l’Illinois Office of Tourism et plusieurs communautés locales le long du canal. Désormais, toute personne de 18 ans ou plus peut louer un vélo dans des kiosques en libre-service pratiques. Avant de partir en voyage, visitez www.iandmcanal.org/bike pour une liste complète de ces emplacements. Une fois que vous y êtes, cliquez simplement sur un lien pour télécharger l’application, puis suivez un processus d’inscription simple. Une fois que vous êtes à proximité d’une station de vélos, vous pouvez utiliser vos roues de location pour explorer les villes des sentiers et des canaux pendant l’une des plus belles périodes de l’année.

Repas en plein air :

Certains de nos restaurants préférés de Starved Rock Country proposent des repas en plein air confortables en plein air jusqu’à l’automne. Envisagez d’essayer le restaurant au bord de l’eau Red Dog Grill. Cet établissement de fruits de mer et de cuisine américaine séduit les visiteurs avec ses bières, ses vues et sa délicieuse cuisine depuis son ouverture en 2015. Niché dans la communauté de villégiature de la marina Heritage Harbour, le restaurant est peut-être mieux connu pour ses grandes baies vitrées, sa vaste terrasse couverte et une vue imprenable sur la marina, un endroit parfait pour profiter d’une belle brise et admirer les feuilles.