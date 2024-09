Découvrez l’adolescente Maddie de Jamie Lynn Spears habillée pour le tribunal de la rentrée

Jamie Lynn Spears‘ fille Maddie pense au rose pour le retour à la maison.

En fait, le jeune homme de 16 ans, que Jamie Lynn partage avec son ex Casey Aldridge— portait plusieurs looks dans la teinte rose alors qu’elle siégeait récemment au tribunal de retour à la maison de son lycée.

Comme on le voit sur les photos partagées par sa mère le 15 septembre, Maddie est jumelée avec sa sœur de 6 ans Ivey—que Jamie Lynn partage avec son mari Jamie Watson—dans un blazer en tweed rose et noir et une jupe assortie lors des célébrations de jour sur le terrain de football de l’école. L’adolescente a complété le La Revanche d’une Blonde-look inspiré avec un fascinateur noir et des talons.

Pour son bal de fin d’année, Britney Spears » La nièce de Maddie a opté pour une mini-robe rose pastel avec des bretelles ornées et des détails taille empire. Cette fois-ci, Maddie a opté pour des accessoires simples, optant pour des talons Mary Jane blancs, des boucles d’oreilles à clous et quelques bracelets.

Et le rose semble être la couleur de prédilection de Maddie pour les occasions spéciales. Après tout, elle portait une robe fuchsia à son bal de fin d’année en avril.

La superbe tenue comportait des paillettes partout ainsi qu’une fente haute sur la cuisse, ce qui a incité Jamie Lynn à boutade sur Instagram à l’époque, « 5 à 15, ça arrive vraiment très vite ».