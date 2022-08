Découvrez la vision futuriste de Ford pour sa marque de luxe Lincoln

Ford Motor a dévoilé jeudi un concept-car élégant et futuriste pour présenter la vision de l’entreprise pour sa marque de luxe Lincoln.

Le concept du modèle L100 rend hommage au modèle L de 1922 de Lincoln – le premier véhicule de luxe du constructeur automobile – tout en présentant sa vision de ce à quoi pourrait ressembler une voiture de luxe électrique et autonome de la marque centenaire, a déclaré Ford.

“Les véhicules conceptuels nous permettent de réimaginer et d’illustrer comment de nouvelles expériences peuvent prendre vie à l’aide de technologies de pointe et offrent à nos concepteurs une plus grande liberté de création que jamais”, a déclaré Anthony Lo, directeur de la conception de Ford, dans un communiqué.