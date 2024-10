Découvrez la transformation de Sydney Sweeney en boxeuse Christy Martin

Sydney Sweeney est prête à monter sur le ring.

L’actrice a partagé quelques images des coulisses (ci-dessous) de son passage sur le tournage du biopic de Christy Martin dans lequel elle devrait jouer.

« Eh bien, les chats sont sortis du sac grâce à quelques paps dans les buissons, alors voici un petit extrait de mon film sur lequel je travaille en ce moment », a-t-elle écrit dans une légende Instagram de deux photos d’elle en sweat avec une coiffure brune et bouclée. « Au cours des derniers mois, j’ai été immergé dans l’entraînement pour donner vie à l’histoire d’une femme incroyable, une véritable championne qui s’est battue à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du ring. »

Elle a conclu : « Son parcours est un témoignage de résilience, de force et d’espoir, et je suis honorée de me mettre à sa place pour partager sa puissante histoire avec vous tous. Plus à venir bientôt.

David Michôd réalisera le film, actuellement sans titre, qui retrace l’histoire vraie de l’ascension de Martin jusqu’à devenir l’une des boxeuses les plus connues de l’Amérique des années 1990. Ben Foster, Merritt Wever, Ethan Embry et Katy O’Brian jouent également dans le biopic.

Martin a commencé sa carrière en 1989 après avoir rencontré son directeur et futur mari, Jim Martin. Elle a continué à concourir jusqu’en 2012 et est jusqu’à présent la seule boxeuse à apparaître sur le couverture de Sports illustrés.

Mais la vie de l’athlète n’a pas été sans son lot de difficultés. En 2010, son mari l’a poignardée à plusieurs reprises et lui a tiré une balle dans la poitrine, la laissant pour morte. Elle a réussi à trouver la force de sortir en courant de la maison et d’arrêter un passant qui l’a emmenée à l’hôpital. Deux ans plus tard, Jim Martin a été condamné à 25 ans de prison pour tentative de meurtre au deuxième degré avec une arme à feu.

Le boxeur a déclaré à CBS News que ses abus envers elle avaient pris de nombreuses formes, notamment sexuelles et émotionnelles. Elle a expliqué qu’il l’avait rendue dépendante à la cocaïne et qu’il lui en donnait un approvisionnement constant. Il l’a également fait chanter et l’a menacée de révéler son orientation sexuelle.

« Toute la partie sexualité est vraiment difficile parce que j’étais tellement liée », a-t-elle déclaré au réseau. « Tout d’abord, j’avais confiance en Jim Martin, et il avait 25 ans de plus que moi. C’était mon entraîneur. J’avais l’impression que c’était quelqu’un à qui je pouvais m’ouvrir et à qui je pouvais porter mon âme, et lui parler de mes luttes sexuelles, de mes luttes avec ma famille, simplement de mes luttes dans la vie, et tout cela a été utilisé contre moi.