Découvrez la série Redmi Note 14, les téléphones abordables qui pourraient faire honte au Galaxy S24 FE

Xiaomi a sorti ses derniers téléphones Redmi, la série Redmi Note 14, et cela pourrait constituer une concurrence décente pour le Galaxy S24 FE.

La société a annoncé trois variantes du Redmi Note 14, la plus puissante étant le Redmi Note 14 Pro Plus. Ce téléphone est doté d’une durabilité robuste avec Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et Gorilla Glass 7i à l’arrière, ainsi que des indices IP68 et IP69. Le modèle Pro Plus dispose également d’une batterie de 6 200 mAh et d’une charge filaire de 90 W. Cependant, ce qui le distingue est un téléobjectif 50MP 2,5x avec zoom sans perte 5x, un appareil photo principal de 50MP, un ultra-large de 8MP et un appareil photo frontal de 20MP. Il s’agit d’une configuration impressionnante qui fait exploser le zoom téléobjectif 8MP et la caméra selfie 10MP du Galaxy S24 FE hors de l’eau.

Ce sont des spécifications impressionnantes dignes de l’un des meilleurs téléphones avec appareil photo, et les images seront superbes sur l’écran OLED de 6,67 pouces. Tout n’est pas fantastique, car le téléphone est livré avec le Snapdragon 7s Gen 3, qui est relativement correct mais est en retard sur le Snapdragon 8 Gen 3 plus récent. Il sera intéressant de voir comment il se compare à l’Exynos 2400e trouvé dans le dernier téléphone abordable de Samsung. . Il existe également un modèle Redmi Note 14 Pro doté d’une batterie plus petite, d’une puce Dimensity 7300 et d’aucune option de téléobjectif. Cependant, il est livré avec un jeu de tir macro 2MP à la place.

(Crédit image : Xiaomi)

Enfin, le modèle de base du Redmi Note 14 n’est pas aussi impressionnant que les autres téléphones de la série. Il possède une puce Dimensity 7025 Ultra, un écran FHD+ OLED de 6,67 pouces et une batterie de 5 110 mAh. Pendant ce temps, les options de caméra sont limitées, avec seulement un appareil photo principal de 50 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et une caméra selfie de 16 MP.

En parlant de prix, tous les téléphones semblent offrir un très bon rapport qualité-prix, en fonction des taux de change. Bien que nous ne sachions pas quand ni si le téléphone sera expédié en dehors de la Chine, nous pouvons nous attendre à le savoir dans les prochains mois, car la société a tendance à retarder un certain temps après la sortie initiale. Le Redmi 14 Pro Plus coûte actuellement 1 999 yuans, soit environ 285 dollars, pour le modèle 8 Go/128 Go et 2 399 yuans, soit environ 342 dollars, pour le modèle 16 Go/512 Go. Si le prix reste le même, nous pourrions avoir l’un des téléphones les plus abordables.

Les deux autres téléphones sont également assez bon marché, le modèle Pro ne coûtant que 1 499 yuans, environ 214 dollars, pour les statistiques bas de gamme et 1 199 yuans, environ 171 dollars, pour le modèle de base Redmi Note 14.

Le marché chinois des smartphones a récemment fait des révélations surprenantes, par exemple le Huawei Mate XT Ultimate, le premier téléphone pliable en trois au monde. Cependant, nous ne savons jamais quand ni si les téléphones seront commercialisés sur le marché mondial. Tout ce que nous pouvons faire, c’est garder les yeux ouverts et vous informer lorsque nous en découvrirons davantage.

