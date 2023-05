Découvrez la réaction émerveillée de cette petite fille à la rencontre d’Ariel en direct à Disney – NBC New York

Dorian, 2 ans, était sans voix lorsqu’elle a rencontré Ariel, dit sa mère.

Andrea Pugh-Kelley a posté un TikTok Le 26 mai, sa fille Dorian rencontre Ariel au Walt Disney World Resort à Orlando, en Floride. Dans la vidéo, Dorian a un immense sourire sur son visage et marche avec Ariel pour prendre une photo devant un océan ensemble.

« Elle s’est immédiatement illuminée quand elle l’a vue », a déclaré Pugh-Kelley à TODAY.com. « Ma fille a fini par être sans voix. Elle regardait les vagues en arrière-plan. Et nous venons de voir le film, alors elle reconnaissait de petites choses qui étaient de petites fonctionnalités qu’elles avaient ajoutées (la zone de rencontre et d’accueil). C’était tout simplement incroyable.

Le film est sorti en salles vendredi. La rencontre et les salutations de « La Petite Sirène » ont également commencé vendredi et sont disponibles sur les campus Disney en Floride, en Californie et à Paris, en France, pour une durée limitée, selon un communiqué de presse de Walt Disney World.

Ariel de la nouvelle histoire en direct « La Petite Sirène » embrasse un invité aux studios Hollywood de Walt Disney World. Abigail Nilsson / wdsnews.com

À Disneyland, rencontrez et saluez l’action en direct d’Ariel dans un décor inspiré de la bibliothèque du château du prince Eric, entouré de manière appropriée par des « whosits » et des « whatsit », comme le montre le film.

Au complexe de Floride, Ariel accueille les invités sur une reconstitution de la terrasse du château du prince Eric, surplombant la mer.

Pugh-Kelley dit qu’elle a été impressionnée par la similitude du décor avec les scènes du film. L’arrière-plan contenait des vagues en mouvement, dit-elle, et tous les autres détails et le costume d’Ariel étaient parfaits.

Pugh-Kelley dit que quand elle, son mari et leur fille ont vu le film lors d’une projection spéciale le 24 mai, Dorian a été hypnotisé.

Andrea Pugh-Kelley et son mari, Kebbi Kelley, avec leur fille, Dorian. Avec l’aimable autorisation d’Andrea Pugh-Kelley

« Elle était juste encore assise sur le siège, coincée », décrit Pugh-Kelley, faisant référence à la réaction de sa fille à la fin du film. « Elle n’a absolument rien dit »

Dorian est trop jeune pour communiquer pleinement verbalement, mais il y avait un indicateur clair qui confirmait que Dorian s’amusait, dit sa mère.

« Elle est restée éveillée tout le film », dit Pugh-Kelley. « Nous ne sommes sortis de là que vers 22 heures et ma fille n’a pas raté une miette. Elle était enfermée dans tout le film. Elle a reconnu les chansons.

Dans le trajet en voiture vers le théâtre, la famille a écouté « Une partie de votre monde » et « Under The Sea », dit Pugh-Kelley.

« Dès que ces chansons ont commencé (dans le film), elle s’est assise », se souvient Pugh-Kelley. « Chaque fois qu’une chanson commençait, elle était prête à se remettre en place. »

Regarder le film avec sa fille a été un moment de boucle pour elle, dit-elle.

« Nous sommes trois générations d’amoureux de Disney, donc c’était un moment tellement amusant de chanter ces chansons avec ma fille comme je l’ai fait avec ma mère en grandissant », dit-elle.

Cela a également marqué une nouvelle génération de princesses Disney qu’elle n’a pas eues en grandissant.

« J’adore les actions en direct comme juste la période », dit-elle. « Celui-ci l’a vraiment fait pour moi parce que non seulement c’était un récit de l’histoire, mais un récit qui ressemble aussi à moi et à ma fille. En grandissant, les filles noires et brunes n’avaient pas cette représentation.

« J’ai pleuré tant de fois pendant le film parce que non seulement le film était visuellement beau, mais tout ce qu’il représentait était si beau », ajoute-t-elle.

Dans le même temps, Pugh-Kelley dit que sa fille a vu les deux versions de « La Petite Sirène », et qu’il n’y a aucune différence de casting pour elle.

« Elle reconnaît les deux Ariels comme Ariel, ce qui est si beau pour moi », dit-elle. « Les enfants sont tellement innocents. Elle la connaît juste comme Ariel. Il ne s’agit pas de différencier les deux. Ils sont tous les deux Ariel pour elle.

