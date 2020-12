Personne ne donne des cadeaux comme Ariana Grande.

Le jeudi 11 décembre Gwen Stefani a pris son histoire Instagram pour partager un doux geste de la chanteuse «tout comme la magie».

« Donc, je suis juste moi-même normal dans ma maison et je viens dans cette pièce et je vois ça », a déclaré La voix l’entraîneur dans la vidéo alors qu’elle tournait la caméra pour révéler un « bel » arrangement de tournesols dans un pot bordé de crayon. « Hmm, je me demande de qui ça vient? »

Gwen, qui a sorti une nouvelle chanson intitulée « Let Me Reintroduce Myself », a ensuite montré une carte manuscrite écrite par la pop star elle-même qui disait: « Félicitations pour votre nouveau single !!! je l’adore et je suis un grand fan. Amour, ariana. «

Aussi excitée que soit la star nouvellement fiancée, elle douta momentanément que l’arrangement provenait de «la vraie» Ariana Grande.

« Attends une minute, qu’est-ce que c’est pas la vraie Ariana Grande et c’est juste une Ariana? » rit-elle. « Pensez-vous que c’est la vraie Ariana Grande? Gênant. »