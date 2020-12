Taco Bell frappe juste différent pour la première fois, il suffit de demander Gal Gadot.

Le lundi 14 décembre épisode de Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon, l’actrice israélienne a essayé pour la première fois un tas de plats américains, dont Ho Hos, le lait de poule et la célèbre chaîne de restauration rapide.

le Wonder Woman 1984 star a testé un taco et a été étonnamment impressionné.

«C’est le meilleur jusqu’à présent», s’exclama-t-elle entre deux mâchoires. « Savoureux. C’est salé. Différentes textures. Je vais prendre une autre bouchée. »

Hôte Jimmy Fallon était également heureux d’avoir choisi un aliment qui excitait l’actrice. « Regardez ces yeux! Ils sont étincelants! C’était une victoire », dit-il en riant. « J’ai presque envie de rejouer votre visage parce que c’était honnêtement, » C’est vraiment bien. « »

En plus d’essayer et d’aimer les délices américains, Gal sauve également Noël cette année. Comme les fans le savent peut-être, le joueur de 35 ans et Wonder Woman 1984 réalisateur Patty Jenkins a officiellement révélé que le prochain épisode du super-héros sortira dans les salles et sur HBO Max le 25 décembre.