Découvrez la nouvelle et la plus grande sculpture sur neige des frères Bartz à New Brighton – Twin Cities

Les frères Bartz de New Brighton ont dévoilé samedi leur plus grande sculpture sur neige de tous les temps, une création nommée “Sparky” inspirée du célèbre lion de mer du zoo Como Park à St. Paul.

Après des années passées à réaliser leurs créations enneigées dans la cour de leurs parents, Sparky est exposé au parcours de golf de Brightwood Hills à New Brighton dans le cadre de l’exposition de la ville. «Bravez le BRRR» célébration hivernale, qui se déroule jusqu’au 4 février.

Le sceau de neige, construit par Austin et Connor Bartz avec l’aide de leur père, Dave Bartz, et de leurs amis Caleb Kroeze et Seth Hanson, mesure 21 pieds de haut et 48 pieds de long et a nécessité 1 200 heures de construction. Une machine à fumée cachée donne l’impression que Sparky a de la vapeur qui sort de sa bouche.

Un troisième frère, Trevor Bartz, participe aux idées de conception mais n’est plus impliqué dans la construction de sculptures car il vit en dehors de la zone métropolitaine.

Les sculptures de Bartz, qui ont débuté avec un poisson-globe en 2012, ont été inspirées par un voyage en Floride. Tous, parmi lesquels une baleine, un morse, un requin, une tortue, une pieuvre, un poisson et un homard, sont des créatures marines.

Sur les sculptures de neige de Bartz la page Facebookles frères ont déclaré cette année qu’ils collectaient des fonds pour l’eau potable en Afrique par le biais de World Vision.