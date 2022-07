Découvrez la nouvelle édition violette, S22 Bora Purple – Samsung Global Newsroom

Chaque couleur a ses propres caractéristiques et son héritage. Parmi eux, le violet a été l’un des plus appréciés. C’est une couleur fascinante, mélangeant le calme du bleu et l’excitation du rouge pour créer un autre type d’énergie qui évoque la chaleur et l’optimisme. Il est accueillant et inclusif, embrassant la diversité.

En ce sens, le violet représente les mêmes choses que Samsung Galaxy : embrasser l’individualité, repousser les limites et innover sans relâche selon la philosophie de l’ouverture.

De clair et ludique à sombre et audacieux, de nombreuses nuances de violet ont résonné à travers les âges de différentes manières, comme elles l’ont fait à travers la palette de Samsung. Avec le Samsung Galaxy S8 Orchid Grey, le Galaxy S9 Lilac Purple, la série Violet S22 et le Lavender Z Flip 3, le violet est la marque de fabrique du style Galaxy. Pour prolonger l’héritage du violet, qui va de pair avec la philosophie de Galaxy, nous présentons notre nouvelle teinte : Bora Purple. “Bora” est le mot coréen pour violet et nous avons conçu le Bora Purple Galaxy S22 lumineux et accrocheur pour évoquer la joie, susciter la créativité et embrasser l’individualité.

“Avec ses tons pastel et neutres, Bora Purple incarne l’optimisme et le calme. Il dévoilera votre monde avec le pouvoir du choix », a déclaré Sonia Chang, vice-présidente du groupe marketing mondial de la marque, MX Business chez Samsung Electronics. « Que vous soyez une star de la K-pop ou un amoureux du violet depuis toujours, le Galaxy S22 Bora Purple est fait pour vous. Nous sommes ravis de présenter Bora Purple, d’abord pour le S22, mais aussi pour de nouveaux appareils Galaxy passionnants plus tard cette année.

Le Galaxy S22 de Samsung en Bora Purple sera disponible à l’achat à partir du 10 août.1

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Samsung.com.

1 La disponibilité peut varier selon le marché.