Découvrez la mascotte de la Coupe du monde féminine : Tazuni le pingouin aux cheveux bleus

Commentez cette histoire Commentaire

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande – Sur un terrain de football de la banlieue balnéaire de Wellington, à Island Bay, ce week-end, une grande silhouette aux cheveux bleus a accueilli une nouvelle génération de jeunes fans de football. Non, ce n’était pas Megan Rapinoe. C’était un pingouin choisi comme mascotte officielle de la Coupe du monde féminine – ou plutôt un humain en costume de pingouin.

Le tournoi débute jeudi avec un match d’ouverture entre la Nouvelle-Zélande et la Norvège à Auckland, et à Sydney entre l’autre co-hôte, l’Australie et l’Irlande.

En plus de leur affinité commune pour les couleurs de cheveux vibrantes, Tazuni le pingouin est un milieu de terrain comme Rapinoe. La FIFA n’a pas répondu à une demande de commentaire sur la question de savoir si Rapinoe était l’inspiration officielle.

Alors que la célèbre joueuse américaine prendra sa retraite à l’issue de la National Women’s Soccer League 2023, Tazuni, 15 ans, est au début de sa carrière – parachutant dans le tournoi après avoir joué un match avec un groupe d’enfants sur une plage. (FIFA utilise elle / ses pronoms pour Tazuni.)

Megan Rapinoe a remercié @FIFAWWC mascotte Tazuni pour le « inspo » pour sa couleur de cheveux. « Honnêtement, la dernière fois que je l’ai teint avant ça, je l’ai teint en violet et il s’est un peu estompé en bleu et je me suis dit ‘oh, c’est plutôt sympa' » (Photos : Brad Smith) pic.twitter.com/IlHhdhyspM – Asif Burhan (@AsifBurhan) 12 juillet 2023

Le nom de Tazuni combine celui de la mer de Tasman – le plan d’eau entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande, souvent abrégé familièrement en « Tazzie » – et l’unité, un thème clé du tournoi.

« Tazuni est la mascotte parfaite pour ce tournoi, illustrant tout ce qui est positif dans le plus grand événement de football féminin jamais organisé, et nos nations hôtes obsédées par le sport qui sont prêtes à accueillir le monde », a déclaré la responsable du football féminin de la FIFA, Sarai Bareman, dans un communiqué. déclaration. « Comme des millions de jeunes dans le monde, le football est la façon dont Tazuni s’exprime. »

Les partisans du football espèrent que la Coupe du monde – avec des matchs disputés en Nouvelle-Zélande et en Australie au cours du mois prochain – attirera plus de filles dans le sport. Les deux nations sont connues pour leur dévouement à des sports comme le rugby et, dans le cas de l’Australie, les «règles australiennes», bien que cela change avec des stars comme Sam Kerr qui gagnent de nouveaux fans.

Elle est confiante.

Elle est élégante.

Elle est Tazuni. Avec un nom issu d’un mélange de Tasman Sea, où elle est née, et d’Unity, cette jeune de 15 ans est prête à capturer l’esprit d’un événement qui ira #Au-delà de la grandeur! ✨ pic.twitter.com/TMIPeAL3LL — Coupe du Monde Féminine de la FIFA (@FIFAWWC) 18 octobre 2022

Parmi les efforts de lutte contre la discrimination, la FIFA prévoit d’accrocher des drapeaux autochtones dans les stades de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les joueurs pourront choisir parmi huit brassards mettant en lumière une gamme de causes sociales, notamment l’égalité des sexes, l’élimination de la faim et l’arrêt de la violence à l’égard des femmes.

Il existe également une option multicolore «unir pour l’inclusion», avec les mêmes couleurs que le brassard OneLove promouvant la diversité, l’inclusion et les droits LGBTQ + qui a été effectivement interdit par la FIFA lors de la Coupe du monde masculine au Qatar en 2022. Certains critiques ont déclaré que les brassards sont une version édulcorée de la vraie chose.

Les tournois de la Coupe du monde ont généralement des mascottes. En France en 2019, la mascotte était un poulet. Les fonctionnaires ont basé Tazuni sur le Eudyptule mineure espèces de manchots endémiques d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Elle figure également sur la marchandise du tournoi et sur une série de timbres-poste australiens.

Carolyn Miller, une experte australienne en marketing, a déclaré que la mascotte idéale devrait incarner un événement dans un personnage simple et adorable qui plaît particulièrement aux enfants.

« Cela peut vraiment être un phare pour que les gens identifient [with], » dit-elle.

Tazuni est moins bizarre que certaines des anciennes mascottes australiennes pour les événements sportifs.

Aux Jeux du Commonwealth de 1982 à Brisbane, les spectateurs ont été confrontés à la vue d’un kangourou de 43 pieds de haut construit avec de longs cils clignotants mécaniquement et une poche qui s’ouvrait et se fermait.

Son nom était Matilda, qui a en partie inspiré le nom de l’équipe féminine australienne de football, les Matildas, selon l’Australian Broadcasting Corp.

Aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, les mascottes officielles étaient un trio d’animaux indigènes nommés Syd, Olly et Millie. Mais le « Fatso the Wombat », non officiel, imaginé par deux comédiens locaux, s’est avéré tout aussi un succès.

Miller a approuvé le choix de la FIFA d’un « mignon petit pingouin » pour la Coupe du monde. « Le reste du monde regarde l’Australie et la Nouvelle-Zélande pense souvent à des animaux mignons et flous », a-t-elle déclaré.

Au cours des dernières semaines, Tazuni a visité le pont du port de Sydney, s’est produit avec des danseurs lors du tirage au sort final au centre Aotea d’Auckland et a participé à des séances d’entraînement avant la Coupe du monde, notamment avec l’Argentine, le Vietnam, le Portugal et les États-Unis.

Sa promenade autour d’Island Bay samedi a été programmée pour coïncider avec un match entre deux équipes de la plus haute ligue féminine de la région, les Wellington United Diamonds contre le Manawatu Knitting Mills PN Marist FC.

Vinall a rapporté de Sydney.