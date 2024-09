Découvrez la famille d’Eugene Levy, avant le concert d’animation des Emmy Awards avec son fils Dan

De « American Pie » au « Père de la mariée » en passant par « Le Monde de Dory » et « Schitt’s Creek », l’acteur et légende de la comédie Eugene Levy a joué plusieurs personnages paternels emblématiques au fil des ans. Le vétéran d’Hollywood est également père de deux enfants.

Deborah Divine, de gauche à droite, Dan Levy, Eugene Levy et Sarah Levy assistent à l’afterparty des PEOPLE SAG Awards 2020 le dimanche 19 janvier 2020 à Los Angeles. Photo de Colin Young-Wolf/Invision pour PEOPLE Magazine/AP Images

Alors qu’il se prépare à co-animer les Emmy Awards 2024 aux côtés de son fils Dan Levy, apprenez à connaître la famille du show-business ci-dessous.

Déborah Divine

Eugene Levy et Deborah Divine posent pour les photographes à leur arrivée à la première du film « The Reluctant Traveller » à Londres, le mardi 14 février 2023. Photo de Vianney Le Caer/Invision/AP

Eugene Levy et son épouse Deborah Divine, directrice de production et scénariste, se sont mariés en 1977. Le couple est parents de deux enfants : un fils Daniel Levy et une fille Sarah Levy.

Bien que Levy soit souvent devant une caméra, Divine a tendance à éviter les projecteurs, comme son fils l’a révélé à l’animateur de fin de soirée Jimmy Kimmel dans une interview en 2021.

Eugene Levy a remercié sa femme lorsqu’il a remporté l’Emmy Award 2020 du meilleur acteur principal dans une série comique pour son rôle du père Johnny Rose dans « Schitt’s Creek ».

« Je tiens d’abord à remercier ma chère épouse de 43 ans, Deb Divine, pour tout son amour, son soutien et ses sages conseils au fil des années. Je ne serais pas ici sans toi, Deb, je t’aime », a déclaré Levy à l’époque.

Eugene et Dan Levy se sont associés pour co-créer la sitcom à succès « Schitt’s Creek », dans laquelle jouait également la fille de Levy, Sarah Levy.

« En tant que père, j’ai eu la chance de travailler devant la caméra pendant six ans avec mes deux enfants, Daniel et Sarah. Salut chérie, quelle joie. Je vous aime tous les deux et je ne pourrais pas être plus fier », a déclaré Levy dans son discours aux Emmy Awards.

Dan Levy

Dan Levy arrive à la Vanity Fair Oscar Party le dimanche 27 mars 2022, au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Beverly Hills, en Californie. Photo de Evan Agostini/Invision/AP

Eugene Levy et Deborah Divine ont accueilli leur premier enfant, leur fils Daniel Levy, le 9 août 1983.

Dan Levy a suivi les traces de son père dans le show business et s’est fait un nom d’abord en tant que co-animateur de « MTV Live » et « The After Show » avant de se lancer dans le métier d’acteur, d’écrivain et de réalisateur de films.

En 2015, Dan Levy a commencé à écrire, produire et jouer dans « Schitt’s Creek » avec son père et sa sœur. Il a joué le rôle de David Rose et a remporté l’Emmy Award du meilleur second rôle dans une série comique, également en 2020.

« Je ne serais pas ici si ce n’était pas pour la master class de six ans dirigée par deux esprits comiques brillants avec lesquels j’ai eu la chance de travailler au cours des six dernières saisons – mon père Eugene Levy et la magnifique Catherine O’Hara », a déclaré Dan Levy en partie lorsqu’il a accepté l’honneur.

Dan Levy a fondé une société de production appelée Not A Real Production Company en 2022.

« En fin de compte, mon objectif pour cette entreprise est de continuer à produire et à créer des projets de haut niveau dans tous les supports, genres et formats qui trouvent un écho auprès des gens de manière significative », a écrit Dan Levy dans un message Instagram annonçant le lancement de l’entreprise.

Sarah Lévy

Sarah Levy arrive à la 26e cérémonie annuelle des Screen Actors Guild Awards au Shrine Auditorium & Expo Hall le dimanche 19 janvier 2020 à Los Angeles. Photo de Jordan Strauss/Invision/AP

Levy et Divine ont accueilli leur deuxième enfant, une fille, Sarah Levy, le 10 septembre 1986.

Comme son père et son frère, Sarah Levy est devenue actrice et a interprété le rôle de Twyla Sands dans « Schitt’s Creek ». Elle a également joué dans la série dramatique d’horreur « SurrealEstate » dans le rôle de l’agent immobilier Susan Ireland.

Sarah Levy a épousé Graham Outerbridge le 16 octobre 2021. Le couple a accueilli un fils, James Eugene Outerbridge, qui partage son deuxième prénom avec son grand-père, le 5 juillet 2022.

