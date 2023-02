Découvrez la dévastation totale du tremblement de terre à travers des images avant et après

Le puissant tremblement de terre et les répliques de lundi ont créé un panorama de destruction dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Des milliers de bâtiments se sont effondrés en quelques minutes, tuant et piégeant les personnes à l’intérieur. Les quartiers animés ont été réduits en poussière.

Alors que les efforts de rétablissement se poursuivent, le Washington Post a examiné des vidéos, des photographies et des images satellite historiques pour montrer l’étendue de la dévastation physique dans toute la région, des blocs résidentiels décimés de Gaziantep densément peuplés aux communautés déchirées par la guerre à Idlib qui ont été à nouveau brisées.

L’histoire continue sous la publicité L’histoire continue sous la publicité

Turquie

Au moins 5 600 structures ont été détruites en Turquie, selon les responsables du pays, et quelque 338 000 personnes ont été placées dans des abris. Des milliers ont été tués.

Gaziantep Des équipes d’urgence recherchent des personnes dans les décombres d’un immeuble détruit à Gaziantep, en Turquie. (Mustafa Karali/AP) Un bâtiment détruit à Gaziantep, en Turquie. (Mustafa Karali/AP) Dans cette ville de 2 millions d’habitants proche de l’épicentre du premier tremblement de terre, des secousses ont détruit plusieurs bâtiments résidentiels et commerciaux et gravement endommagé un château vieux de 2 000 ans. Les schémas de dommages à Gaziantep et dans d’autres villes turques sont similaires à ceux observés après les tremblements de terre au Mexique et en Chine, a déclaré Ayhan Irfanoglu, professeur d’ingénierie à l’Université Purdue. La présence d’étages au sol “mous” – avec des plans d’étage plus ouverts que ceux au-dessus d’eux – peut fonctionner comme des points faibles structurels lorsqu’ils sont mis sous pression par des chocs. Les bâtiments « crêpés » ou ceux présentant des défauts de joint visibles ont suggéré d’autres problèmes structurels. A cinquante miles de Gaziantep, à Kahramanmaras, des bandes commerciales entières ont été réduites en décombres. Kahramanmaras Une rangée de bâtiments détruits à Kahramanmaras, en Turquie. (Agence de presse Ihlas/Reuters) Des personnes recherchent des survivants à Kahramanmaras, en Turquie. (Cagla Gurdogan/Reuters) La Turquie a promulgué des codes de construction plus stricts après un tremblement de terre de 1999 dans la province de Kocaeli qui a fait plus de 17 000 morts, mais des bâtiments plus récents se sont également effondrés lors du tremblement de terre de cette semaine. Iskenderun Une vidéo prise lundi a montré des piles de conteneurs d’expédition renversés et engloutis par les flammes au port de Limak à Iskenderun, dans la province turque de Hatay. Toutes les opérations ont cessé au port.

L’histoire continue sous la publicité L’histoire continue sous la publicité

Syrie

Les destructions dans le nord-ouest de la Syrie étaient encore massives, malgré l’éloignement de la région de l’épicentre. Des ingénieurs civils ont déclaré au Post que les échecs de construction étaient probablement dus à une mauvaise construction et à l’impact de la guerre civile qui a duré plus de dix ans.

« Il ne fait aucun doute que la guerre a eu un impact extrêmement négatif sur la capacité des ingénieurs et entrepreneurs syriens à construire de meilleures structures », a déclaré Irfanoglu.