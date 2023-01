Découvrez la délicieuse amitié de “Frog and Toad” sur Apple TV Plus en avril

Une nouvelle série télévisée basée sur la célèbre série de livres pour enfants Frog and Toad arrive sur Apple TV Plus en avril, Apple a annoncé mercredi.

La série animée fait ses débuts dans le cadre de Pommes programmation printanière, qui comprend “de toutes nouvelles séries originales, des spéciaux et des favoris des fans de retour” pour les enfants et les familles. Grenouille et Crapaud, un original livre pour enfants série écrite dans les années 1970, a longtemps été aimée par les lecteurs qui ont de l’affection pour l’amitié particulière que les deux personnages développent au fil des livres.

“La grenouille est une grenouille. Le crapaud est un crapaud. Ils ont beaucoup en commun… mais ils sont aussi très différents”, lit-on dans le communiqué de presse d’Apple. “Frog et Toad sont les meilleurs amis qui savent que le vrai secret de l’amitié n’est pas seulement d’apprécier les choses que vous avez en commun, mais aussi d’embrasser les choses qui vous rendent différents. Nos différences sont ce qui nous rend spéciaux, et Frog et Toad les célèbrent dans ce qui les rend uniques.”

La série de livres a été publiée par HarperCollins Children’s Books et écrite par l’auteur Arnold Lobel, dont les deux enfants agiront en tant que producteurs exécutifs sur le prochain série en streaming. Le doubleur nominé aux Emmy Awards Kevin Michael Richardson, bien connu pour son travail sur Les Simpsons et Family Guy, exprimera à la fois les personnages de Frog et Toad, selon le communiqué d’Apple.

D’autres séries populaires de livres pour enfants comme Pinecone & Pony et Harrie the Spy reçoivent également le traitement Apple TV Plus et seront présentées en première sur le service de diffusion en continu ce printemps aussi.