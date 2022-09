Découvrez la beauté de l’Okanagan comme jamais auparavant avec un nouveau livre de coloriage – Kelowna Capital News

Vivre loin de chez elle pendant deux ans a forcé Hannah Dueck à réaliser à quel point elle avait de la chance d’être originaire de l’Okanagan.

À son retour au Canada après un séjour prolongé en Angleterre, l’auteure et artiste de Penticton a pris les choses en main et a créé un livre à colorier qui présente tout ce que l’Okanagan a à offrir.

Aujourd’hui, elle peut se qualifier d’auteure publiée.

Beautiful Okanagan, un livre qui présente 23 scènes différentes de l’autre côté de la vallée, est sorti le 9 septembre.

De Skaha Bluffs à Kelowna Sails, Dueck dit que le livre de coloriage plaira à la fois aux habitants et aux touristes.

“Pour certaines personnes, cela leur rappellera tous les souvenirs qu’ils ont créés ici”, a expliqué l’artiste. “Mais pour d’autres, cela leur fera découvrir certaines des choses qu’ils n’avaient même pas imaginées dans l’Okanagan.”

Dueck, diplômé de Penticton Secondary, dit que le livre a été inspiré par le fait de grandir dans une famille d’artistes tout en vivant dans l’une des régions les plus pittoresques du pays.

Des représentants de la maison d’édition Okanagan affirment que les livres à colorier sont devenus une tendance mondiale, la forme d’art étant l’un des meilleurs moyens pour les adultes d’âge moyen de trouver des moments tranquilles seuls et de participer à une activité interactive.

“Beaucoup de femmes, âgées d’environ 30 à 60 ans, achètent maintenant des livres de coloriage pour adultes comme moyen de s’impliquer dans un passe-temps et de se détendre”, a déclaré Dueck. “Beaucoup de gens n’essayent pas l’art quand ils sont plus âgés, donc je pense que les livres à colorier sont géniaux car il y a suffisamment de structure pour qu’il ne soit pas nécessaire d’être un artiste.”

La nouvelle version, cependant, est destinée à plaire aux personnes de tous âges, pas seulement à celles qui espèrent se détendre après une longue journée de travail.

Décrit comme ayant des motifs de coloration riches et complexes, la maison d’édition Okanagan affirme que le livre de coloriage est parfait pour les personnes de tous âges, ainsi que pour les familles.

“Mon mari et moi vivions en Angleterre depuis deux ans et c’était magnifique là-bas, mais cela nous a beaucoup fait réfléchir à d’où nous venons”, se souvient Dueck. « Nous racontions aux gens comment il y a des lacs, des pistes de ski et des vignobles.

Les personnes qui mettront la main sur le livre pourront colorier des scènes principalement de Kelowna et Penticton, mais aussi de Vernon et Oliver.

Une partie du produit de la vente du livre ira à Mamas for Mamas, une organisation basée à Kelowna qui soutient les mères et les soignants en crise.

Le livre de Dueck est disponible à Davison Orchards, au centre d’accueil de Kelowna, au centre d’accueil de West Kelowna et sur Amazon.

