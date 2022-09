Nous sommes à quelques semaines d’Andor première de trois épisodes le 21 septembre, lorsque les premiers jours de l’espion rebelle sombre et héroïque de Star Wars seront révélés. Le spectacle Disney Plus se déroule cinq ans avant le film dérivé de 2016 Un voyoualors que l’Empire Galactique resserre son emprise de fer sur la galaxie entre La Revanche des Sith et Un nouvel espoir.

La bande-annonce finale de l’émission est tombée samedi pendant Rassemblement Disney J23. La bande-annonce dépeint une configuration assez sombre pour le combattant révolutionnaire Cassian Andor et ses copains, car combattre l’Empire et rangée après rangée de Stormtroopers ressemble à un aller simple pour la mort. “Vous finirez par mourir en combattant ces salauds”, dit un inconnu à Andor. « Ne préféreriez-vous pas tout donner d’un coup à quelque chose de réel ?

La première saison d’Andor se composera de 12 épisodes et durera jusqu’en novembre, et une deuxième saison de 12 épisodes mènera directement à Rogue One (qui a obtenu une réédition en salle le mois dernier). Il a été créé par Tony Gilroy, qui a co-écrit Rogue One et aurait a joué un rôle majeur dans l’élaboration du film.

Lors d’une conférence de presse virtuelle à laquelle assistait CNET avant la sortie de l’émission, Diego Lunaqui revient en tant que Cassian Andor, a déclaré qu’il était toujours “hanté” par la ligne Rogue One de Cassian sur les combats depuis l’âge de 6 ans.

« Qu’est-ce que cela signifie exactement ? Il parle d’un passé sombre, il parle de faire des choses terribles pour la rébellion – à quoi fait-il référence ? » dit Luna. “Il y a beaucoup de matériel avec lequel nous pouvons jouer. J’étais vraiment excité de pouvoir faire ce voyage [in the show].”

Lorsque nous rencontrons Cassian dans la nouvelle série, il est impliqué dans une vie de petit crime. Cela prend une tournure quand il rencontre le contrebandier Luthen Rael, joué par Stellan Skarsgård (également vu dans Marvel Thor films).

Ce ne sont pas les seules personnes rebelles que la série explorera. Nous avons eu des aperçus de Mon Mothma, le sénateur impérial qui dirige l’Alliance rebelle, dans Rogue One et Return of the Jedi (“Beaucoup de Bothans sont morts…”), mais je ne sais pas grand-chose d’elle au-delà de cela. Andor a lieu avant qu’elle unit les cellules révolutionnaires dispersées de la galaxie sous une même bannière, et en révélera apparemment plus sur l’accumulation à ce moment-là.

Mon Mothma est interprété par Geneviève O’Reillyqui a précédemment joué le rôle dans la série animée Revenge of the Sith, Rogue One et CGI Rebelles.

Lucasfilm



“Nous rencontrons Mon Mothma dans un endroit où nous ne l’avons jamais vue auparavant… naviguant dans un empire très dominé par les hommes avec un très puissant Empereur Palpatine au sommet », a déclaré O’Reilly lors de la conférence de presse.

“Auparavant, nous l’avons vue entourée de rebelles partageant les mêmes idées. À Andor, nous la trouvons très seule, vivant dans un monde d’orthodoxie et de construction – une femme qui a dû naviguer dans ses idéaux et ses croyances dans des systèmes d’oppression. … dans une cage dorée. Je suis ravie que nous voyagions avec elle en tant que femme trouvant sa voix.

Andor ne concerne pas seulement les rebelles idéalistes. De l’autre côté, nous avons des méchants comme le superviseur du Bureau de la sécurité impériale Dedra Meero, joué par le nouveau venu de Star Wars Denise Gough (qui est récemment apparu dans Sous la bannière du ciel et a exprimé Yennefer dans The Witcher 3). Parée d’une magnifique tenue blanche à l’allure glaciale qui va avec, elle est bien décidée à gravir les échelons.

Lucasfilm



“Dedra est si fière d’elle, travaillant dans cette organisation incroyable. Je me souviens avoir pensé à quel point elle se sent bien dans cet uniforme – travailler pour l’Empire est tout ce qu’elle veut”, a déclaré Gough. “Cela fait juste appel à sa méticulosité. Et elle veut vraiment laisser sa marque.”

Entre les deux côtés au début du spectacle se trouve Syril Karn, un agent de sécurité qui a une altercation avec Cassian. Il est joué par Kyle Sollerque vous connaissez peut-être Fureur et l’adaptation de 2012 de Anna Karénine. L’acteur a noté qu’il était attiré par le rôle par l’écriture de Gilroy.

Lucasfilm



“Il a créé un personnage qui avait un gros point d’interrogation sur lui. Il pourrait entrer dans l’Empire, il pourrait entrer dans l’Alliance rebelle, et il a beaucoup de zones grises”, a déclaré Soller à propos de Syril. “Il est venu d’un endroit où il y avait un tel manque et une telle douleur dans sa vie familiale, qu’il essaie de combler ce vide en lui-même à travers la structure bureaucratique fasciste de l’entreprise, où il trouve l’ordre. Et il trouve un endroit pour être vu s’il peut remplacer sa station et ensuite gravir ces échelons. »

Soller a noté que l’attention portée aux détails sur le plateau de l’émission l’avait aidé à se perdre dans le monde.

“Je me souviens d’être venu dans la ville qui avait été construite par la conception de la production et les unités de décors ; chaque petite chose avait été pensée, chaque tiroir contenait quelque chose, chaque armoire avait toute une vie à l’intérieur”, a-t-il déclaré. “Il y avait cette foule qui grouillait avant que nous commencions à filmer, et quand ils se sont séparés, il y avait cette ligne de stormtroopers. J’ai laissé tomber mon café et mon enfant intérieur était plutôt heureux.”

Lucasfilm



C’est un effet que les fans de Star Wars connaissent bien, mais Gilroy a déclaré qu’Andor est également conçu pour attirer des personnes qui n’ont jamais voyagé dans une galaxie très, très lointaine auparavant.

“Nous faisons un spectacle qui ne nécessite aucune connaissance préalable pour s’impliquer. Pouvons-nous satisfaire, électrifier et exciter les fans dévoués?” a déclaré le créateur de l’émission. “Et en même temps, apportez quelque chose de si intense sur le plan émotionnel – les plus petits drames domestiques et les plus petites relations interpersonnelles qui tombent au milieu de moments historiques épiques, tectoniques et révolutionnaires – pouvons-nous attirer un autre public qui s’intéresse également à cela ? Pouvons-nous marier ces deux choses ensemble? C’est le pari.”

Luna a suggéré qu’Andor est “le type de Star Wars le plus ancré que vous obtiendrez”,

“C’est une émission sur la façon de trouver la force d’apporter le changement. C’est très inspirant”, a déclaré l’acteur. “C’est de l’aventure et de l’action à son meilleur – ce que vous attendez de Star Wars – mais cela devient très intime. C’est très subtil et il faut du temps pour comprendre chaque personnage.”

