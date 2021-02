Nous sommes officiellement au milieu de la saison des récompenses! Les nominations pour le Prix ​​SAG 2021 ont été révélés.

Emily à Paris étoile Lily Collins et Daveed Diggs a annoncé les nominés sur Instagram Live le jeudi 4 février.

Les nominés incluent Diggs lui-même pour la sortie de Disney + de Hamilton, Kaley Cuoco pour L’hôtesse de l’air, Nicole Kidman et Hugh Grant pour L’annulation, Kerry Washington pour Petits feux partout, Christina Applegate et Linda Cardellini pour Mort pour moi, Ruisseau Schittde Dan Levy et Eugène Levy, Sterling K. Brown pour C’est nous, Gillian Anderson, Olivia Colman, Emma Corrin et Josh O’Connor pour La Couronne et Page Regé-Jean pour Bridgerton.

Ruisseau Schitt, Mort pour moi, La Couronne et Bridgerton figuraient également parmi les spectacles nominés pour leurs performances d’ensemble, tandis que les films Fond noir de Ma Rainey, Le procès du Chicago 7 et Spike Leede Da 5 Bloods ont également été honorés.

Sacha Baron Cohen, Jared Leto, la fin Chadwick Boseman, plus Amy Adams, Viola Davis et Frances McDormand a reçu des nominations aux SAG Awards pour leurs rôles au cinéma cette année.

Consultez la liste complète des nominations. La 27e édition des Screen Actors Guild Awards sera diffusée en direct sur TNT et TBS le 4 avril à 21 h HE.