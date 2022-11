Découvrez Holiday Magic® le long de la route 66 au zoo de Brookfield – Shaw Local

Les premiers cent milles de la Route 66 abritent de nombreuses attractions de classe mondiale, mais peu sont plus connues et appréciées que le zoo de Brookfield de la Chicago Zoological Society. Situé à seulement 15 miles à l’ouest de Chicago, à quelques pas de l’historique Route 66, le zoo de 200 acres est largement considéré comme l’un des meilleurs du pays. Maintenant, avec le retour du populaire présentoir éclairé Holiday Magic® du zoo de Brookfield, présenté par ComEd et Meijer, il n’y a pas de meilleur moment pour faire un voyage d’hiver au zoo.

Les écrans lumineux plus grands que nature seront illuminés pour les foules du 25 au 27 et 30 novembre, et du 1er au 4 décembre, du 7 au 11, du 14 au 18 et du 26 au 31 décembre. Holiday Magic® se déroulera de 15 h à 21 h pour chacune des dates, et le zoo ne sera pas ouvert au public avant 15 h les jours d’événements spéciaux.

Holiday Magic® comprend plus de deux millions de lumières LED scintillantes créant une soirée remplie de moments brillants. La « mer de lumières » revient avec un nouveau design passionnant mettant en vedette deux milles de lumières colorées et scintillantes synchronisées avec de la musique, sur tout le West Mall du zoo. La transformation en une création magique de lumières mobiles plongera les invités dans l’esprit des fêtes, tout comme le «Tunnel of Lights» adjacent de 600 pieds de long présenté par Xfinity, que les visiteurs du zoo peuvent traverser.

L’arbre de 41 pieds de haut du zoo de Brookfield éclairé par des lumières LED aux couleurs brillantes et chorégraphié sur des airs saisonniers accueillera les visiteurs lorsqu’ils entreront par l’entrée nord. En vous promenant le long des centres commerciaux du zoo et autour de la fontaine Roosevelt, vous pourrez également voir 750 arbres communautaires et 70 arbres éclairés d’entreprise décorés d’ornements.

Holiday Magic® est l’occasion idéale pour prendre des photos de famille éblouissantes. Souvenez-vous de votre visite avec une photo à l’intérieur d’un orbe lumineux de 20 pieds de haut illuminé de milliers de lumières LED scintillantes ou à côté d’une maison en pain d’épice 3D de 16 pieds de haut, un cadre festif sur le thème des vacances et même une découpe du Père Noël. Des sculptures d’animaux illuminées plus grandes que nature, notamment une girafe, un bison, un ours et un renne, ajoutent à l’ambiance du parc.

Les invités de tous âges sont invités à se lancer dans une chasse au trésor amusante à la recherche de 27 gnomes sournois dans Game of Gnomes de cette année. Chaque gnome mesure entre 12 et 20 pouces de haut et est caché autour du parc du zoo.

Mieux encore, vous pourrez toujours voir certains de vos animaux préférés dans le parc ! Plusieurs habitats d’animaux intérieurs et extérieurs sont ouverts pendant Holiday Magic, notamment Tropic World (sections Amérique du Sud et Asie uniquement), Pachyderm House, Big Cats, Swamp, Feathers and Scales, Reptiles and Birds, Living Coast, Hamill Family Wild Encounters (rennes et chèvres uniquement), Great Bear Wilderness, Australia House (accès à la section avant uniquement) et Hamill Family Play Zoo. Tous les bâtiments intérieurs pour animaux ferment à 20h30, à l’exception de Tropic World et Hamill Family Play Zoo, qui ferment à 20h.

Les enfants peuvent déposer leurs souhaits de vacances écrits et leurs dessins pour les animaux dans une boîte désignée, ainsi que déposer des lettres au Père Noël dans une boîte rouge géante, toutes deux situées sur le South Mall du zoo.

Le plaisir ne s’arrête pas aux lumières des fêtes : les clients peuvent faire un tour sur la patinoire, située sur le East Mall. Ouverte uniquement aux dates de Holiday Magic, la patinoire est fabriquée en plastique synthétique connu sous le nom de Glice®, un matériau composé de couches de polymères pressées à chaud, de sorte qu’aucune eau ou électricité n’est nécessaire pour son fonctionnement. Le coût pour un temps illimité pour tous les patineurs sur la patinoire est de 7 $. Un nombre limité de patins sont disponibles à la location moyennant des frais de 5 $. Les patineurs sont invités à apporter leurs propres patins.

Arrêtez-vous dans les boutiques du zoo pour des cadeaux de vacances uniques pour partager la joie. Les restaurants et les stands de restauration du zoo proposeront également des plats et des boissons sur le thème des fêtes à l’achat.

Pour plus d’informations sur Holiday Magic et pour commencer à planifier votre voyage au zoo de Brookfield, assurez-vous de visiter CZS.org/HolidayMagic.