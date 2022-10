Découvrez « Harry Potter » Star Hosting « SNL » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Brendan Gleeson sera sur scène au Studio 8H le 8 octobre en tant que deuxième animateur de Live du samedi soir Saison 48. L’acteur vétéran est un pilier de la télévision et du cinéma depuis plus de 30 ans, mais ce sera la première fois qu’il montrera son drôle d’os dans la célèbre émission de sketchs. Cela devrait être un jeu d’enfant pour Brendan, car il a maîtrisé son timing comique dans des films tels que À Bruges et son prochain appelé Les Banshees d’Inisherin, qui reçoit des critiques élogieuses. Il sera accompagné de Willow Smithqui fait la promotion de son nouvel album, Mécanisme d’adaptation, en tant qu’invité musical. Plongeons plus profondément et apprenons-en plus sur Brendan, ci-dessous.

1. D’où vient Brendan ?

Né à Dublin, en Irlande, le 29 mars 1955, Brendan s’est rapidement mis au théâtre en rejoignant les clubs de théâtre à l’école. Après avoir obtenu son diplôme de l’University College Dublin, il a enseigné dans une école primaire pendant un certain temps avant de s’engager à jouer à temps plein en 1991.

2. Quand a-t-il commencé à décrocher des rôles ?

Après une longue carrière couronnée de succès avec la compagnie Passion Machine Theatre à Dublin, Brendan s’est fait connaître dans son pays en 1992 lorsqu’il a joué dans un téléfilm intitulé Le traitéoù il a joué le révolutionnaire irlandais Michel Collins.

A partir de là, sa carrière décolle ! Il a décroché des rôles dans de grands films hollywoodiens tels que Braveheart, Gangs of New York, Cold Mountain, 28 jours plus tard, Troy, Kingdom of Heaven, Lake Placid, AI Intelligence artificielle, Mission : Impossible 2, et Le village.

Alors que certains des rôles étaient un peu plus petits, cela n’a jamais semblé déranger Brendan. « Vous savez, le cliché est qu’il n’y a pas de petite partie. Ce n’est pas vrai”, a-t-il dit GQ en 2019. «Certaines choses ne sont que fonctionnelles et en fait vous gênez, surtout à la télévision, si vous en faites trop, si vous essayez de vous transformer en hameau ou quelque chose comme ça. Parfois, il suffit d’ouvrir la porte. Ouvre la porte. Dire bonjour. Est-ce un bon matin ? On s’en fout.”

Bien sûr, il est bien connu pour avoir joué l’Auror le plus célèbre des temps modernes du monde sorcier, le professeur de Poudlard Alastor ‘Mad Eye’ Moody, dans les quatrième, cinquième et septième films du Harry Potter la franchise.

3. Quels prix a-t-il remportés ?

En 2009, Brendan a réalisé une puissante performance en tant que Winston Churchill dans le film Dans la tempête. Le jeu d’acteur était tellement pertinent qu’il est reparti avec un Emmy cette année-là. Il a reçu une nomination aux Emmy Awards en 2022 pour son rôle dans le Stephen Frears Séries comiques État de l’Union.

4. Il est marié depuis 40 ans

Brendan a certainement battu les chances d’Hollywood en restant marié pendant plus de 40 ans ! La star irlandaise a marché dans l’allée avec Marie Weldon en 1982 et ils n’ont jamais regardé en arrière ! Le couple amoureux partage quatre fils ensemble: Domhnall, Fergus, Brian et Rory.

5. Deux de ses fils sont aussi acteurs

Le fils de Brendan, Domhnall, âgé de 39 ans, a joué dans de nombreux projets avec son père, notamment Harry Potter. En 2015, Domhnall a eu toute une année, puisqu’il a joué Caleb Smith dans Ex-MachinaJim Farrell dans Brooklynet le capitaine Andrew Henry dans Le revenant. Brian connaît également beaucoup de succès, ayant joué dans Blanche Neige et le chasseur, Assassin’s Creed et Peaky Blinders.