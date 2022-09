Cela fait plus d’un an que nous avons reçu une mise à jour sur le remake en direct de Disney du classique bien-aimé de 1989 La Petite Sirène. Après casting Halle Bailey comme Ariel en juillet 2019, Disney a montré la première bande-annonce pour le film à sa Expo D23 le vendredi.

Dans la bande-annonce, Ariel nage dans son trésor d’objets humains et chante Part of Your World.

La bande-annonce est sortie à Expo D23 de Disney à Anaheim, en Californie, vendredi, et La Petite Sirène a également obtenu une date de sortie du 26 mai 2023.

Bailey a posté sur Instagram en juillet de l’année dernière que le tournage était terminé après avoir été retardé par la pandémie.

Rejoindre Bailey, c’est Jonah Hauer-King, qui joue le prince Eric, Melissa McCarthy en sorcière de la mer Ursula, Javier Bardem en roi Triton, Daveed Diggs en Sébastien le crabe, Jacob Tremblay en Flounder et Awkwafina en Scuttle la mouette. Lin-Manuel Miranda écrira les paroles de la bande originale du film.

D23 a jusqu’à présent vu Disney annoncer une extension du campus Avenger de Disneylandla Dernière bande-annonce de Hocus Pocus 2nouveau film Mufasa : Le Roi Lionde Pixar À l’envers 2un nouveau Animation Disney appelée Iwájú et plus.