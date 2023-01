Découvrez Financière, Alcoa et plus

Une bobine d’aluminium se trouve dans un entrepôt en attente de transport, dans une fonderie d’Alcoa World Alumina Australia, détenue en partie par Alumina Ltd., à Point Henry, en Australie.

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux après les heures de bureau.

Découvrez les services financiers – Les actions de Discover Financial Services ont chuté de 6,2 % après que la société de cartes de crédit a publié ses résultats trimestriels. La société a déclaré un bénéfice par action de 3,77 dollars sur 3,73 milliards de dollars de revenus, alors que les analystes s’attendaient à un bénéfice de 3,66 dollars par action et à 3,66 milliards de dollars de revenus, selon Refinitiv. La banque a également augmenté sa provision pour pertes sur créances par rapport à l’année précédente, signalant potentiellement qu’elle prévoit une économie plus faible à venir.

HB Fuller – Les actions de HB Fuller ont chuté de 4,2 % après que la société a annoncé des bénéfices qui ont manqué les estimations. Le fabricant d’adhésifs a déclaré un bénéfice ajusté par action de 1,04 $ sur un chiffre d’affaires de 958 millions de dollars. Wall Street s’attendait à un bénéfice ajusté de 1,24 $ sur 1,01 milliard de dollars de revenus, selon Refinitiv.

Alcoa – Les actions d’Alcoa ont chuté de 3,6 % après la société a déclaré des bénéfices qui a montré une perte nette de 374 millions de dollars pour le trimestre, ou 2,12 $ par action. La société a également déclaré avoir été confrontée à des conditions de marché difficiles au cours de la période, notamment des coûts élevés de l’énergie et des matières premières ainsi que des prix bas pour l’aluminium.