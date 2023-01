Découvrez en avant-première Super Nintendo World, qui ouvrira le mois prochain – National

Dans exactement quatre semaines, Super Nintendo World ouvrira ses portes à Universal Studios Hollywood et il semble que le rêve de tout joueur classique devienne réalité.

Le parc sera situé dans la même zone que les manèges Jurassic Park et Transformers, dans le lot inférieur d’Universal. Cependant, contrairement aux manèges environnants, Super Nintendo World offrira un environnement qui plongera complètement les invités dans un jeu Nintendo.

Un aperçu du parc, capturé par Getty Images, ressemble certainement à la partie des jeux Super Mario Bros. Les joueurs entrent par un tube de chaîne vert et de l’autre côté sont présentés le royaume des champignons, avec des falaises pixélisées abruptes, de l’herbe verte en blocs et des blocs de points d’interrogation jaunes.

Vidéo Instagram de le gardienOliver Wainwright de montre des champignons en mouvement et des pièces de monnaie qui tournent sur la falaise, ainsi que des plantes Piranha qui se balancent et des Shellcreepers qui voyagent.

De là, les invités entrent dans l’attraction principale, où ils peuvent visiter des salles sur le thème de Yoshi’s Story et Super Stars avant de se diriger vers le château de Bowser.

Une visite de la salle des trophées de Bowser est la première, avant que les invités n’apprennent les règles du jeu auquel ils ont payé pour jouer – Mario Kart: Bowser’s Challenge.

Selon des documents de presse, le manège / jeu est la première mise en œuvre majeure de la technologie de réalité augmentée dans une attraction à thème aux États-Unis. Les invités porteront des visières qui leur permettront d’interagir avec les objets virtuels du manège.

Les invités seront assis à quatre par véhicule. Les coureurs de notes universelles joueront aux côtés de Mario et de ses copains, et seront emmenés à travers des parcours sous-marins ainsi que ceux parmi les nuages. Bien qu’il ne soit pas encore révélé par Universal, le Temps de Los Angeles dit qu’une rencontre avec le tristement célèbre “Rainbow Road” du jeu a également lieu.

Les invités affronteront l’équipe Bowser pour la Golden Cup.

Et bien que le trajet soit techniquement le plus gros tirage du Royaume Champignon, Universal promet des jeux et des activités interactifs où les clients peuvent collecter des pièces numériques et relever des défis pour obtenir des clés de Koopa Troopas et Goombas.

Les aventuriers affamés peuvent également trouver une gamme de plats à thème comme la Super Soupe aux Champignons, le Piranha Plant Caprese et les Princess Peach Cupcakes au Toadstool Cafe.

Vous pourrez tout découvrir vous-même lors de son ouverture le vendredi 17 février.