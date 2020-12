Avec la période des fêtes, les offres et les remises ont également commencé à apparaître pour les gadgets, les accessoires, les appareils électroménagers et même les jeux. Alors que Sony a annoncé sa vente PlayStation Holidays, Steam a également annoncé une vente d’hiver qui propose des offres intéressantes sur des milliers de jeux. Parallèlement à la vente d’hiver Steam, le vote pour les Steam Awards pour les meilleurs titres parmi dix catégories a également débuté. La vente d’hiver Steam a commencé le mardi 22 décembre et durera jusqu’au 5 janvier.

Certains des titres les plus célèbres mis en vente sont Halo: The Master Chief Collection, FIFA 21, GTA 5, Meed For Speed ​​Payback, Red Dead Redemption 2, Among Us, et plus encore. Pour les Steam Awards 2020, Steam a sélectionné cinq nominés dans 10 catégories différentes et tous les candidats ne sont pas des jeux lancés en 2020. Dans cet article, nous vous montrerons une sélection de certaines des meilleures offres sur certains des meilleurs titres lors de la vente d’hiver Steam 2020.

Meilleures offres Steam Winter Sale:

FIFA 21 – Rs 1,999 (MRP Rs 3,999) pour l’édition standard, Rs 2,034 (MRP Rs 5,499) pour l’édition Champion et Rs 2,859 (MRP Rs 6,599) pour l’édition Ultimate.

Halo: la collection Master Chief – Rs 539 (MRP Rs 899)

Contrôle Ultimate Edition – Rs 1,499 (MRP Rs 2,999)

Besoin de Speed ​​Payback – Rs 374 (MRP Rs 1,499)

Horizon: Aube zéro – Rs 879 (MRP Rs 1,099)

Street Fighter V – Rs 600 (MRP Rs 1,499)

Grand Theft Auto (GTA) V – Rs 1,049 (MRP Rs 2,099)

SIMS 4 – Rs 299 (MRP Rs 2,499)

Red Dead Redemption 2 – Rs 2,143 (MRP Rs 3,199) pour l’édition standard et Rs 3,119 (MRP Rs 5,199) pour Ultimate Edition.

Parmi nous – Rs 159 (MRP Rs 199)

Assassin’s Creed: Odyssey – Rs 899 (MRP Rs 2 999)

Assassin’s Creed: Origines – Rs 599 (MRP Rs 2 999)

En dehors de ceux-ci, il existe une foule d’autres titres qui sont disponibles à des rabais intéressants lors de la vente d’hiver Steam. Les joueurs sur PC et ceux qui les entourent devraient absolument vérifier la vente en cours, à la fois pour les jeux et les cadeaux cette saison des fêtes.

La vente d’hiver Steam intervient à peu près au même moment où Sony a également lancé la vente de vacances PlayStation qui se poursuivra jusqu’au 9 janvier de l’année prochaine. Nous avons également préparé une liste d’offres intéressantes sur les meilleurs titres pour la vente d’hiver PlayStation. Vérifiez le ici.