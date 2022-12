Découvrez de nouvelles perspectives artistiques grâce à la collaboration de Samsung avec KIMUSTUDIO – Samsung Global Newsroom

Afin de continuer à apporter des pièces accrocheuses d’artistes d’horizons divers sur ses plateformes artistiques, Samsung Electronics a récemment collaboré avec KIMUSTUDIO, une organisation qui travaille avec des designers handicapés qui créent des œuvres d’art captivantes. Grâce à cette collaboration, les utilisateurs de Samsung pourront profiter de magnifiques œuvres d’art créées par les membres de KIMUSTUDIO sur leur smartphone Galaxy, leur réfrigérateur Family Hub ou The Frame, le téléviseur lifestyle de Samsung. En personnalisant leurs produits Samsung avec ces œuvres d’art, les utilisateurs peuvent découvrir les perspectives uniques des artistes et soutenir la diversité et l’inclusion dans la communauté artistique.

Apprenez-en plus sur la collaboration de KIMUSTUDIO et de Samsung avec l’organisation grâce aux actualités sur les cartes ci-dessous.