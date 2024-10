Découvrez comment les électeurs se sont rendus au premier jour de vote par anticipation en personne dans le comté de Johnson

Samedi était le premier jour de vote par anticipation en personne dans le comté de Johnson. Une file de personnes s’étendait depuis la porte jusqu’au parking peu avant 9 heures du matin. Centre des arts et du patrimoine du comté de Johnson. Il s’agissait de quelques-uns des premiers habitants du comté de Johnson impatients d’être les premiers à voter lors des élections générales de 2024.

Le Centre des arts et du patrimoine le long de l’avenue Metcalf à Overland Park est l’un des 10 lieux de vote par anticipation que le bureau électoral du comté de Johnson a ouvert samedi pour les élections. D’autres bureaux de vote par anticipation en personne ouvriront les deux samedis, le 26 octobre et le 2 novembre, restant avant le jour du scrutin. Les bureaux de vote par anticipation ouvriront pour le vote en semaine, du lundi au vendredi, à partir du 21 octobre. Chacun a son propre horaire, il est donc préférable de vérifier les site Internet du bureau de vote pour connaître les lieux et les horaires d’ouverture avant d’aller voter.

Le comté de Johnson proposera le vote par anticipation en personne jusqu’à midi le lundi 4 novembre, la veille du jour du scrutin, mais sera limité à trois lieux ce jour-là. Les électeurs inscrits qui attendent de voter en personne le jour du scrutin devront déposer leur bulletin de vote dans le bureau de vote qui leur a été attribué.

Le Kansas propose également envoyer les bulletins de vote comme option de vote par anticipation aux élections générales de cette année.

Les électeurs inscrits pour voter au Kansas doivent se présenter une pièce d’identité valide avec photo pour voter.

Quelques minutes après l’ouverture des portes, les travailleurs électoraux ont aidé un grand nombre de résidents du comté de Johnson à arriver pour le premier jour de vote par anticipation en personne pour l’élection générale de 2024 au Centre des arts et du patrimoine d’Overland Park le samedi 19 octobre.

Les travailleurs électoraux, à gauche, ont aidé les résidents du comté de Johnson qui sont arrivés pour le premier jour de vote par anticipation en personne pour l’élection générale de 2024 au Centre des arts et du patrimoine, le samedi 19 octobre 2024, à Overland Park.

