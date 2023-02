Découvrez comment les assistants VFX créent des dinosaures super réalistes, jusqu’à leurs os

Derrière de nombreux dinosaures photoréalistes de Prehistoric Planet d’Apple TV Plus, il y a un gars tenant une découpe en carton sur un bâton.

C’est l’un des aperçus des coulisses partagés avec CNET dans une bobine de ventilation des effets visuels. La vidéo, publiée vendredi, présente les différentes étapes que l’équipe des effets visuels de la Moving Picture Company (MPC) a traversées pour faire revivre des créatures qui n’ont pas parcouru la Terre depuis 66 millions d’années pour la série documentaire de 2022. Les cinq épisodes de Prehistoric Planet ont utilisé le langage visuel familier des documentaires sur la nature pour raconter les histoires de dinosaures à la fin du Crétacé.

“Nous avons commencé ce projet dans le but que l’émission ne soit pas différente des autres documentaires sur la faune comme Planet Earth ou Blue Planet”, a déclaré Kirsten Hall, superviseur VFX associé, dans un communiqué.

La vidéo, qui dure trois minutes et demie, emmène les téléspectateurs à travers des scènes de l’émission à différents stades de développement. Un dinosaure peut commencer grossièrement comme une découpe, collée avec une balle sur un bâton pour une tête, puis se transformer en un squelette mobile et articulé, et se transformer davantage en une figure avec des muscles, de la peau et des couches de détails croissantes.

L’équipe a dû insérer ces dinosaures dans des emplacements réels, en prêtant attention à la façon dont les créatures pourraient faire des empreintes de pas dans la neige ou à la façon dont la lumière pourrait frapper leurs plumes.

Au total, MPC a créé 95 créatures pour 28 emplacements. Prehistoric Planet a été réalisé en collaboration avec la BBC et l’unité d’histoire naturelle. Il est raconté par le diffuseur et historien de la nature David Attenborough.

Correction à 12h56 PT, le 3 février: En raison d’une erreur d’édition, le terme VFX était temporairement incorrect dans le titre.