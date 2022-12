Découvrez comment le match du jour de la BBC a été réalisé en 1974

Match du jour est un incontournable de la télévision britannique depuis sa première diffusion en 1964. En fait, l’émission sur les faits saillants du football détient le record du monde Guinness du programme télévisé de football le plus ancien au monde. La BBC a publié des images de ses archives sur YouTube, offrant un regard fascinant sur la façon dont Match of the Day a été réalisé en 1974.

Cela fait suite à la production d’un match entre West Ham United et Liverpool au Boleyn Ground de Londres pour la fin de la saison de championnat 1974. Les images emmènent les téléspectateurs dans les nids de caméras, la boîte de commentaires et les fourgons de production du stade, ainsi que de retour au studio alors que 90 minutes d’action de jeu sont transformées en environ 25 minutes de temps forts à diffuser.

Match du jour 1974

En plus de l’exposition des coulisses, nous attrapons quelques aperçus amusants de l’atmosphère des jours de match à Upton Park. Il y a des plans des deux groupes de supporters en route vers le sol, signant sur les terrasses, et le gardien de West Ham Mervyn Day effectuant un brillant arrêt sur une tentative d’Alec Lindsay PK.

Après le match, le travail de montage des images pour la diffusion de la soirée est montré. Au milieu du son percutant des machines à écrire qui claquent en arrière-plan, l’équipe du studio sélectionne les faits saillants à présenter avec la technologie de lecture au ralenti relativement nouvelle, positionne les caméras, configure les superpositions à l’écran et répète le scénario avec l’hôte Jimmy Hill. Le clip se termine alors que le délicieux thème musical du programme joue et que le spectacle est diffusé en direct.

C’est une courte montre – un peu moins de 15 minutes. Et comme une bonne partie de la séquence est montrée sans narration moderne, elle agit comme une petite fenêtre amusante sur le monde du début / milieu des années 70 de la production télévisée sportive et du football classique au Royaume-Uni. Vous pouvez regarder l’intégralité du mini-doc ci-dessous :