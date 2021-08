Découvrez comment Lara Dutta s’est transformée en Indira Gandhi pour la star d’Akshay Kumar, BellBottom ! – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Lara Dutta a laissé les fans émerveillés par son nouveau look en tant qu’ancienne Premier ministre Indira Gandhi pour son prochain film ‘BellBottom’. L’actrice a une ressemblance frappante avec le leader politique emblématique et tout le monde est impressionné par sa transformation drastique pour le rôle. Les fans s’étaient même rendus sur les réseaux sociaux pour louer sa transformation après le lancement de la bande-annonce du film.

Jeudi 5 juillet, Lara s’est rendue sur son compte Instagram pour partager le processus fastidieux et long derrière son impressionnante transformation dans une vidéo monochrome en accéléré.

Elle a écrit, dans la légende, « Je n’avais jamais imaginé représenter une personnalité aussi cruciale et quand j’ai vu comment cette transformation se traduisait à l’écran, tout semblait surréaliste et en valait la peine. J’ai hâte que vous regardiez ma performance dans # BellBottom sur grand écran en 3D le 19 août. »

Regardez la vidéo ci-dessous:

Les fans ont été très impressionnés et ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de voir la transformation de Lara dans le prochain film. Alors qu’un fan a écrit: « Wow, quelle transformation ..tu la fais basculer Lara, j’ai hâte de te voir sur grand écran. », un autre a dit: « Wow… C’est incroyable… Bravo à l’ensemble Équipe.. Cela va être l’une de vos meilleures performances et un film mémorable en effet ».

BellBottom se déroule en 1984, l’année qui a vu l’opération Bluestar ainsi que l’assassinat de Mme Gandhi.

« Le film parle d’un détournement qui a eu lieu pendant le mandat de Mme Gandhi », a déclaré IANS citant l’actrice, décrivant les grandes lignes de l’intrigue.

BellBottom met en vedette Akshay Kumar dans le rôle principal. Il est prévu pour une sortie sur grand écran le 19 août et régalera le public dans un format 2D et 3D.

Intitulé par Akshay, le film met également en vedette Vaani Kapoor, Lara Dutta et Huma Qureshi et est réalisé par Ranjit M Tewari