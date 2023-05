Découvrez comment la star de la télé-réalité est décédée – Hollywood Life

Crédit d’image : Stewart Volland/E !

Anna Nicole Smith était un mannequin célèbre.

Elle est devenue célèbre avec des publicités explosives pour Guess.

Elle est décédée subitement en 2007.

La vie et la mort d’Anna Nicole sont explorées dans le nouveau documentaire de Netflix Vous ne me connaissez pas.

Top model et star de télé-réalité Anna Nicole Smith a vécu et est mort sous les projecteurs. De ses premières campagnes emblématiques pour Guess Jeans à son mariage avec un milliardaire J. Howard Marshall, Anna Nicole (née Vickie Lynn Hogan) a fait à peu près tout dans sa vie d’adulte avec tous les yeux sur elle. La sensation blonde platine et originaire du Texas a débuté sa carrière en tant que Playboy mannequin au début des années 1990, obtenant finalement un contrat pour devenir le nouveau visage de Guess Jeans, succédant au mannequin emblématique des années 90 Claudia Schiffer. Elle est également apparue dans des films comme Le Proxy Hudsucker et Pistolet nu 33+1⁄3: L’ultime insulte.

Elle était mariée pour cuisiner Billy Wayne Smith quand tous deux n’étaient que des adolescents, mais l’union a produit le premier enfant d’Anna, son fils Daniel Wayne Smith, née en 1986. Après leur divorce en 1993, elle a commencé à sortir avec Howard, un milliardaire âgé qu’elle avait rencontré en dansant dans un club de strip-tease. Ils se sont mariés en 1994 et un peu plus d’un an plus tard, il est décédé à 90 ans.

Anna Nicole se retrouverait enfermée dans une bataille sur la succession de son défunt mari qui a duré des années et s’est finalement terminée par le fait que sa succession ne recevait rien de l’entrepôt du milliardaire. Anna est sortie avec le photographe Larry Birkheadet en septembre 2006, elle a donné naissance à une fille Dannielynn Birkhead. Tragiquement, son fils Daniel est décédé trois jours plus tard, le 6 septembre 2006, d’un mélange de drogues.

Tragédie après tragédie dans sa vie, le mannequin bombe serait également mort des mois plus tard, en février 2007. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la cause du décès d’Anna Nicole Smith.

Quand Anna Nicole Smith est-elle décédée ?

Anna Nicole Smith est décédée le 8 février 2007, à l’âge de 39 ans seulement. Elle séjournait au Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride, et le décès est survenu cinq mois seulement après la naissance de sa fille unique et le décès. de son fils unique.

Que se passait-il dans sa vie ?

Comme mentionné précédemment, Anna Nicole éprouvait un profond chagrin et des bouleversements majeurs dans sa vie au moment de son décès. La mort de Daniel à l’âge de 20 ans aurait été plus que dévastatrice pour elle. « Anna se considérait à la fois comme la mère et le père de Daniel », ancien petit ami et avocat Howard K.Stern dit PERSONNES en 2007 après sa mort. « Depuis que je l’ai rencontrée, tout était pour Daniel. Je dirais que physiquement, elle est morte la semaine dernière, mais à bien des égards, émotionnellement, elle est morte quand Daniel est mort.

Quelques semaines seulement après la mort de Daniel, elle s’est enfuie aux Bahamas et a tenu une cérémonie d’engagement avec Stern, bien qu’ils n’aient jamais été légalement mariés. Ils auraient également tenté d’éviter les questions de paternité contestée pour la petite Danielynn dans les mois précédant sa mort.

Elle était également toujours impliquée dans la bataille apparemment sans fin sur une partie de la succession de J. Howard Marshall. L’effort prolongé, poursuivi par Stern et complété par des appels, ne se terminera qu’en 2014, sept ans après sa mort.

Avec qui était-elle ?

L’ancien garde du corps d’Anna Nicole, Maurice Brighthaupt (Big Moe), et sa femme ont trouvé le corps sans vie du mannequin sur le sol de sa chambre d’hôtel en Floride. Lui et sa femme, qui était infirmière d’urgence, ont tenté de la réanimer avec la RCR avant qu’elle ne soit transportée dans un hôpital local et déclarée morte à son arrivée à 14 h 49.

Dix ans plus tard, Maurice a partagé comment il était toujours «hanté» par l’expérience déchirante et la perte de la brillante et talentueuse Anna. « Même si c’était il y a dix ans, je n’ai toujours pas entièrement accepté sa mort », aurait-il déclaré. Le courrier quotidien en 2017. « J’ai fait de mon mieux pour l’aider dans ses derniers jours et obtenir des soins médicaux, mais elle a refusé. Elle avait un groupe d’entre nous autour d’elle et tout ce que nous avons fait était de permettre son comportement. Il m’a fallu dix ans pour m’en rendre compte, mais j’étais un facilitateur. Nous activons ces étoiles. Nous permettons aux gens qui ont du pouvoir et nous pensons qu’ils sont plus grands que nature, mais nous ne pouvons pas contrôler mère nature.

« Je rêve encore de ce jour-là et je suis hanté par le moment où je l’ai vue s’éclipser. »

Quelle est la cause du décès d’Anna Nicole Smith ?

Le rapport d’autopsie d’Anna Nicole a été publié un mois plus tard, le 26 mars 2007, et a conclu que sa mort était due à une surdose accidentelle d’un médicament sédatif appelé hydrate de chloral. Combiné avec d’autres drogues légales, y compris plusieurs benzodiazépines, ainsi que Benadryl et Topamax. Alors qu’aucune des drogues dans le système d’Anna n’était illégale, certaines d’entre elles étaient prescrites à d’autres personnes, y compris Stern.

Selon Lourdle rapport d’autopsie a également déclaré qu’Anna aurait également été aux prises avec « la dépression suite à l’accouchement récent d’un enfant né à terme et la mort récente d’un fils adulte ».

